“小李，我这血压估计又上来了，头昏得站不住。”开年头一天，在安徽省六安市霍山县上土市镇上土市村，刚到村部准备值班的李圆接到了包保户孙义勇打来的求助电话。

“老爷子，你别起身，我马上过去。”撂下电话，李圆开着车火急火燎地往孙义勇家赶。这辆车本是李圆的私家车，现在却有了个新名字——霍山县基层非急救转运专班专用车。

为保障非危急重症患者就医需求，将120救护车留给急重症患者，2022年12月底，霍山县组建了16个基层非急救转运专班，每个乡镇1个，由分管疫情防控的干部专门负责，共配备了50余台车辆。

“霍山全县16个乡镇，多为山区乡镇，山高路远、人员分散，其中太平畈乡最远的一个村距县城有80公里，开车需要一个半小时，而且农村的孤寡老人、留守儿童等重点群体并不具备私人交通工具。基于现实情况，我们成立了这个专班，就是为了保证非危急重症患者在非常时期能够得到正常救治。”霍山县卫健委党组书记、主任葛子俊表示。

“镇政府电子显示屏滚动播放转运车辆联系方式，各村广泛张贴公示，各村组微信群及时转发，转运车辆挡风玻璃上也贴有联系方式，所有村干24小时待命，保证群众能够随时联系到我们。”上土市镇副镇长汤国玉介绍。

“老爷子是五保户，而且是独居老人，属于重点人群，平日里我们就一天一电话、一周一走访。”医院里，李圆给孙义勇办好了住院手续才安心离开，回到村里开展节日走访。“只要群众健康无虞，我们累点没什么大不了。”

（本报记者 丁一鸣 常河）