中医药能有效预防和治疗重症（服务窗·科学防疫）

3年来，中医药全方位、全链条深度融入疫情防控，作出了巨大贡献。当前，我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。中医药对于预防和治疗重症有哪些作用？记者采访了中医专家。

中医药能有效预防和治疗重症。国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦说，对于有可能转重的患者，及早进行中医药的干预治疗，可以降低转重率。对于重型、危重型的患者，开展中西医结合治疗，可以有效阻断或减缓重症向危重症的发展，促进重症向轻症的转变，减少病亡率。对于上述疗效，去年3月《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》给予了充分肯定。

“我们在临床实践中，发现有些中医症候对于判断患者的病情转重有指导意义。”中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升说，阻断病情由轻症转重症的第一步是识别那些容易发展成重症的高危人群。中医看舌苔，舌苔由薄转厚变黄，舌质的颜色由淡红转成紫红或者暗淡；高热持续不退；大便稀溏或者几天没有大便，并且伴有食欲的严重下降，消化功能、吸收功能变差；出现明显的虚症，比如精神萎靡，一活动就喘促，说话连不上，手脚凉，出冷汗，口干舌卷，尿少短赤等。这些阴阳两虚的症候都可以作为中医判断患者是不是会转重的预警指标。

“阻断病情由轻症转重症是降低死亡率的关键。”齐文升介绍，中医在阻断病情转重的治疗上，强调关口前移、早期治疗。中医强调三个治法：一是尽快遏制热毒和湿热毒邪。比如临床上高热持续48小时，中药每天要吃两剂，每2—4个小时就要服用一次，还可用中药药汤研服安宫牛黄丸进行退烧醒神。二是临床中非常重视通腑疗法的使用，中医认为肺和大肠相表里，腑气不通肺气就不降，呼吸功能就不会改善，因此中医认为调肠治肺或者肺肠同治是阻断病情转重的一个重要措施。所以临床上如果大便不通超过24小时，就要采用生大黄泡水或者研末灌服通便。三是强调要早期扶正，全程扶正。临床上可以用大剂量的人参来扶本固元。

中西医结合、中西药并用在救治新冠重症、危重症的临床实践中形成了中国方案。北京中医医院院长刘清泉介绍，针对危重症患者的呼吸机治疗、脓毒症、休克、多器官衰竭等情况，既可以用药剂的办法，也可以用针灸的办法，综合运用针灸、中药汤剂等多种方法，一人一方，一人一策，体现了中医辨证论治的精髓。这样能够及早帮助患者把呼吸机脱掉，能够及时纠正脓毒症，以及休克，防止器官衰竭，最大程度减少危重症和病亡。中医救治手段是一套“组合拳”，不是单一的某一个方、某一个药，这套“组合拳”和西医的急救技术相互叠加发力，形成了阻击新冠病毒感染危重症的有效方案。

疫情防控进入新阶段，中医药在治疗重症方面做了准备。黄璐琦介绍，一是药的准备。国家中医药管理局指导各地做好相关中药储备，鼓励各地制定治疗新冠病毒感染的中药协定处方，允许相关医疗机构中药制剂在医疗机构间调剂使用，千方百计扩大中医药供给。二是医疗的准备。迅速扩充中医救治的医疗资源，加强中医医院的发热门诊、急诊、肺病科、ICU等科室的建设；开展医疗救治培训，加强重症救治的力量。三是强化重症救治方面的中西医结合机制。进一步建立完善中西医结合医疗救治模式，各地救治专家组也进一步充实中医专家的力量，进行重症、危重症的中西医结合救治巡诊指导。

国家中医药管理局医政司司长贾忠武说，综合医院、专科医院要建立中西医协作的工作机制，组建由中医医师、西医医师共同参与的新冠救治的院级专家组。同时，要根据第十版诊疗方案开展规范化的中西医结合诊疗。针对重型、危重型患者的救治，应该有经验丰富的中医医师来参加多学科联合会诊，共同研究确定中西医结合治疗方案，提高救治效果。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 07 版）