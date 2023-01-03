从轻症转向重症 中医专家提示注意四个预警指标

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在近期应对疫情的实践中，中医药在阻断新冠病毒感染从轻症转向重症的过程中发挥了怎样的作用？

对此，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升表示，阻断病情由轻症转重症是降低死亡率的关键，中医主要有两方面的作用。具体如下：

一个方面是及时识别容易发展成重症的高危人群。在临床实践中，有些中医症候对于判断病人的转重有指导意义。比如看舌苔，舌苔由薄转厚变黄，舌质的颜色由淡红转成紫红或者淡暗，这是一类。另外高热持续不退。三是大便稀溏或者几天没有大便，并且伴有食欲的严重下降，消化功能、吸收功能变差。四是出现明显的虚症，比如精神萎靡，一活动就喘促，语不接续，说话连不上，手脚凉，出冷汗，口干舌卷，尿少短赤等，这些阴阳两虚的症候都可以作为是否会转重的预警指标。

另一个方面是强调关口前移、早期治疗。临床具体治疗，中医强调三个治法：一是尽快遏制热毒和湿热毒邪。比如临床上高热持续48小时，中药每天要吃两剂，每2-4个小时就要服用一次，还可用中药药汤研服安宫牛黄丸进行退烧醒神。二是在临床中非常重视通腑疗法的使用，中医认为肺和大肠相表里，腑气不通肺气就不降，呼吸功能就不会改善，因此中医认为调肠治肺或者肺肠同治是阻断病情转重的一个重要措施。所以临床上如果大便不通超过24小时，就要采用生大黄泡水或者研末灌服通便。三是强调要早期扶正，全程扶正。在最近的疫情中可以发现，发生重症以老年人或者有基础疾病的人为主，在临床中这部分病人在早期就存在着明显的虚症，如年纪比较大，基础疾病比较多，所以早期扶正、全程扶正也是防止病情转重的重要措施，临床上可以用大剂量的人参来扶本固元。

“总之，如果临床上处理好了邪正虚实的转化关系，防止病邪由表入里，防止逆传或者内陷，就能阻断病情由轻转重。”齐文升说。