无限极发布企业社会责任报告：为可持续发展做出更大贡献

1月12日，《2022年无限极企业社会责任报告》（下称“报告”）正式发布。这是无限极连续第16年发布企业社会责任报告，从“健康”“品质”“员工”“伙伴”“环境”和“社区”六个方面介绍了无限极过去一年的责任实践，向社会公开披露企业履责信息。

2022年，公司创业30周年之际，无限极将使命升级为“弘扬中华优秀养生文化，共创更健康、更快乐的生活”。这意味着企业将汇聚更大能量，与更多认同养生文化的消费者、经销商、合作伙伴和社会各界一起，承担更大的社会责任，共创美好未来。

深入挖掘中医药文化的时代价值 积极履行健康科普责任

过去一年，无限极秉持独特的健康理念“养生固本 健康人生”，深入挖掘中医药文化的时代价值，为“健康中国”建言献策。2022年8月，承办“中医药文化传播·我们在行动”广东站活动，携手院士和国医大师推广中医药文化。2022年11月，与新华社民族品牌工程办公室、中华中医药学会合作举办“2022健康责任论坛”，发布第6本《全民中医健康指数研究报告》，展示中医药视角下的国民健康状态。

作为一家多年深耕健康养生主赛道的企业，无限极积极履行健康科普责任，进一步向大众普及中医药养生知识。2022年，无限极南北两大生产基地分别获评“广东省十佳科普教育基地”和“辽宁省优秀科普教育基地”称号，自落成以来累计接待线下参观672万人次，线上云参观769万人次。同时，无限极科普志愿者走进社区，2022年度共组织6批“科普进社区”系列活动，近5000人次参与，提高公众对中医药理论和保健服务的理解与认同。

强化中草药健康领域科研创新 全链路把好产品质量关

产品质量是企业发展的命脉，也是对消费者最重要的承诺。过去一年，无限极在数个重点科研项目取得重要进展：2022年9月，无限极参与的“延缓衰老及增强免疫功能性食品的国际产业化应用示范”项目获得广东省科技计划正式立项，该项目由华南理工大学牵头，剑桥大学等多家知名学府共同参与。2022年11月，无限极全球科学顾问委员会正式成立，该委员会由来自全球不同国家和地区的多学科、多领域的中西专家组成，与诺贝尔奖获得者霍夫曼团队、英国剑桥大学等全球科研机构展开合作，将传统中医药的智慧与现代科技方法相结合，转化成能满足消费者需求的“产品+服务”健康养生方案。

为保证中草药种植标准化，无限极早在2011年就提出“3+4+5”中草药种植管理模式，实现品种、生产资料、田间管理、技术服务、产品回购加工等环节的统一管理。

为了给消费者带来绿色、健康、高品质的产品，无限极不断升级生产工艺，打造环保、高科技的智能化工厂。2022年12月，无限极营口生产基地荣获辽宁省省级“绿色工厂”称号。

无限极始终坚守“100-1=0”质量理念，把质量管理零缺陷、产品安全零容忍、质量服务零距离作为质量管理的三大内涵。2022年12月，凭借对“基于‘100-1=0’的端到端全链条质量管理模式”的不懈探索和实践，无限极获评为“2022年广东省质量标杆”企业。

提升社会各界的责任意识 探索公益新模式

2022年，无限极第4次举办“520社会责任日”活动，以“小爱汇大爱”之力，提升社会各界的责任意识。同时依托全国30家分公司，带动合作伙伴和社会爱心人士共同参与公益事业，在抗击疫情、捐资助学、志愿服务等方面持续发力。

2022年11月，无限极向广州市慈善协会捐赠483.98万元爱心物资，全力支援广州抗疫，并组织各地分公司发挥在地优势，向一线捐赠健康产品。自疫情发生以来累计向武汉、吉林、上海、内蒙古等地捐赠抗疫资金和物资1627.62万元。

无限极设立的“思利及人公益基金会”持续资助困境学生接受高等职业教育，打造“助学+育人”公益模式。截至2022年12月，“思利及人助学圆梦”公益项目在全国设立44个班，覆盖全国30个省（含直辖市/自治区），投入资金 2684.5万元，1661名学生获得资助，1256名学生完成学业。

无限极志愿者协会自2016年成立，2022年结合无限极创业30周年之际，在全国各地开展“感恩30年 乐活30城”活动，走进吉林、山西、山东、湖北等地的社区和学校推广健康生活方式。截至2022年12月，该协会已在全国志愿者队伍34支，志愿者数量超9800名，其中超过7000人在“中华志愿者协会”登记注册，共开展798场次志愿服务，建立了100个无限极志愿服务点，志愿服务时长超过10万小时。

“站在三十而立的新起点，面向未来，我们将坚守弘扬中华优秀养生文化的初心，用信心和雄心去拥抱大趋势，承担更大的责任，为人类的健康，为世界的可持续发展做出更大的贡献。” 李锦记健康产品集团主席、无限极（中国）有限公司董事长李惠森在报告致辞中表示。