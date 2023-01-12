年货报告：吃喝玩用全面升级 健康消费成关键词

1月11日，科学消费指南什么值得买发布《年货升级年味可期——2023什么值得买年货趋势报告》(以下简称《年货趋势报告》)，从饮食、健康、娱乐、年俗四大角度，全面总结了今年春节的年货消费趋势。

今年是什么值得买连续第四年发布年货报告，相比2022年的“国潮”，今年年货消费整体趋势关键词是“升级”。年货节期间，什么值得买平台内容发布量同比增长47.0%，其中智能设备、户外服饰、大家电、个护健康、营养健康、国内旅游六大品类GMV同比增长领跑。在营养食品走俏、品质家电热销、旅游消费回暖等趋势中，不仅可以看到消费升级的方向所在，也展现了中国消费市场的韧性与活力。

什么值得买商业运营中心负责人张宇昂表示，春节是中国人最重要的节日，而年货不仅是给家人的礼物或给自己的犒赏，也代表着大家对于新一年、新生活的美好期许。今年全网年货节大促自2022年12月29日启动，什么值得买也同步推出“2023年货节专题”，在科学消费的指引下为用户提供年货消费决策建议。“年货消费从去年的国潮崛起，到今年的全面升级，展现了中国消费者对美好生活的向往，而什么值得买也将持续着眼用户所需，遴选符合中国消费者多元需求的优质商品，给大家带去更多的幸福感。”张宇昂说。

饮食升级，吃得饱更要吃得好

相比传统春节饮食，今年消费者对于“春节吃什么”的诉求更多元，不仅追求口味的多样性，带火了各地农产品，在健康层面也有了更高标准，有机食品、高蛋白牛奶受到市场追捧。除此之外，产品品质和操作便捷也成了新的需求增长点，原产地直供和预制菜销量一路走俏。

《年货趋势报告》显示，今年年货节期间，本土优质食品迎来一波消费高峰。其中，红颜草莓GMV同比增长193.6%，阿克苏苹果GMV同比增长95.2%，五常大米GMV同比增长71.3%。张宇昂分析，这也从侧面反映了消费者对于食品需求从吃饱转为吃好，生态环保、品质优良、味道独特的“土特产”，成为人们消费升级后的“心头好”。值得关注的是，春节期间人们购物不仅是为了吃，也求个好彩头，因此有“大吉大利”、“心想事成”谐音梗的柑橘类水果也迎来大卖，“目前，平台脐橙、果冻橙、粑粑柑成为柑橘水果GMV增幅TOP3商品。”张宇昂说道。

随着疫情防疫政策调整和冷链运输的完善，一些原产地直供的进口生鲜成为春节餐桌宠儿，增势强劲。什么值得买平台泰国黑虎虾GMV同比增长355.6%，北极甜虾GMV同比增长32.8%，秘鲁蓝莓GMV同比增长31.9%，这些商品都是原产地直采，最大程度保障了食品的美味“鲜”期，让更多消费者足不出户就能吃到来自其他国家的新鲜年货。

近年来，饮食健康的重要性在消费者心中与日俱增，人们从追求“吃饱点”发展至“吃好点”，春节食品选购的重点也变成“有机”、“低脂”、“高蛋白”、“0添加”。年货节期间，平台有机食品GMV同比增长902.3%，高蛋白牛奶和NFC果汁GMV分别同比增长355.6%和83.0%，销量遥遥领先同品类其他单品。

预制菜凭借方便快捷、口味稳定、种类丰富等优势，解决了人们不擅烹饪的烦恼，成为了今年年夜饭“主力”。报告显示，平台预制菜GMV同比增长390.4%，猪肚鸡、佛跳墙、小酥肉成为消费者最爱的三大预制菜，其中猪肚鸡GMV同比增长92.2%。

健康升级，由内而外全面呵护

今年年货消费选择中的一大特点，是大家对“健康”的追求显著增长。《年货趋势报告》显示，以保健品、体检、健康功能家电为代表的“健康年货”成为今年人们年货消费的亮点。

“送健康”已然成为一种消费趋势，辅酶Q10、益生菌、西洋参等健康类食品不仅可以自用，被用来送长辈、送亲友也尤为常见，逐步完成着从保健用品到送礼佳品的变迁。年货节期间，什么值得买平台辅酶Q10 GMV同比增长511.2%，益生菌GMV同比增长299.5%。此外，功能性饮料“新贵”电解质水也在年货节期间继续延续了爆火之势，GMV同比增长3050%，佳得乐、外星人、尖叫成为GMV同比增长最快的三种电解质水。

除了对保健品的追捧外，消费者对于健康的追求还体现在家居环境健康，对于具备除菌、消毒、空气净化等功能的健康家电需求持续增长。年货节期间，平台“防蓝光”、“除菌”、“空气净化”等健康功能关键词商品GMV分别同比增长65.5%、54.5%和19.4%，其中除菌洗衣机、除螨吸尘器、无雾加湿器、RO反渗透净水器则成为相应品类的销量TOP级产品，充分印证了消费者对于健康品质生活的“进阶”需求。张宇昂认为，“健康”是家电产业确定的发展趋势，甚至在未来会成为标配功能，因此产品研发能力和对于用户需求的反应能力，会成为未来行业竞争的关键。

年货节期间，平台健康监测、体检、运动类商品GMV增长较快，其中健康监测手环GMV同比增长153.8%，体检GMV同比增长22.9%，消毒液、免洗洗手液等外用消毒产品销量亦较为可观，实现了“由内而外”的全面防护。此外，张宇昂还透露，从站内消费趋势显示，什么值得买用户不仅为自己选购健康防护产品，也注重为家人采购体检或健康监测项目，“不仅是自己健康的第一责任人，也愿意为全家人的健康进行更多付出和投入。”

欢乐升级，近郊游跨省游双向回暖

伴随着出入境隔离的解除，春节旅游市场迎来爆发，中长线度假需求快速回归，近郊短途休闲也保持了疫情期间的一贯热度。

年货节期间，什么值得买平台春节出行需求大幅上涨，旅游类商品GMV同比增长45.3%，酒店GMV同比增长62.8%，签证、接机券等“出行必备”商品GMV同比增长152.1%。随着人们出行信心的恢复，一些跨省游、出境游等长线旅行需求也呈现强势复苏之势，三亚、上海、成都、北京、广州成为值友国内游TOP热门城市，中国澳门、中国香港、中国台湾、韩国、泰国则排名出境游目的地前五。

张宇昂分析，防疫优化政策的持续出台让旅游市场的复苏动能得到释放，作为疫情放开后的首个春节，消费者出游和返乡意愿较强，并带动了租车、餐饮、住宿等衍生行业，春节出游高峰有望成为国内旅游市场全面复苏的首个爆发点，而中国旅游市场的恢复也将为全球旅游业发展带来新的活力。

同时，消费者在疫情期间培养起来的一些短途出行需求也仍然存在，不少人选择带家人开展滑雪、露营等近郊游，或与亲友围炉煮茶话家常。受社交媒体影响，“围炉”成为今年聚会休闲新热门，相关商品GMV同比增长4288.8%，露营GMV同比增长134.5%，滑雪则延续了冬奥会的热度，相关GMV同比增长36.4%。

相比于火热的出游市场，春节“宅家”休闲群体亦不在少数，看电影、玩游戏等成为他们的首选娱乐。平台游戏机GMV同比增长35.8%，VR异军突起，GMV同比增幅达62.8%，Switch、Xbox、PS5等游戏机销量增幅明显，其中Switch单品GMV跃升平台单品GMV第15名。

年俗升级，传统文化焕发新活力

伴随“科学消费”成为引领趋势的消费观，年货消费也体现出了年俗上的新趋势——既要有年味，也要新风尚。

在年货消费中，消费者置办年货不再局限于传统清单，而是更关注自身体验和需求，家电、家居等与居住环境相关的产品焕新升级需求不断增加，同时借着年货节的优惠和补贴，消费者们在大促节点集中选购高客单价的商品，保证了生活品质的同时也享受了优惠的价格。《年货趋势报告》显示，电视GMV同比增长197.9%，扫地机器人GMV同比增长121.6%，空调、洗衣机、洗碗机成交额也实现了大幅增长。值得关注的是，随着绿色低碳理念的普及，人们在选购家电时，“新一级能效”成为关键词，什么值得买平台的新一级能效空调和新一级能效冰箱均成为品类TOP1。

新年新面貌，年货节期间，不少人集中采购“新年战袍”。平台拜年服GMV同比增长150.2%，女装、男装GMV分别同比增长43.0%、31.3%，成为不容忽视的数据增长亮点，彩妆、香水、护肤品等感性消费亦回升，整体体现出了感性消费品的快速回暖，也意味着用户消费信心和消费潜力正逐步释放。

“春节传统年俗也被注入了新的时代意义，在社会发展过程中呈现出新趋势。”张宇昂表示，在国潮崛起和网红经济的影响下，春节拜年服、汉服等正通过传统文化与现代生活的碰撞嵌入年轻人社交，“具有话题感又出片的传统服饰或将在这个春节迎来新的销量高峰，被更多年轻人所接受并焕发持久生命力。”

随着年轻人逐渐成为养宠主力军，宠物消费也成为年俗消费的重点，穿新衣、贴对联、洗护等春节必备项目也在宠物圈中流行起来，毛孩子们也开始体验全套春节气氛。在什么值得买平台，宠物商品GMV同比增长21.1%，宠物新年服、宠物春联、宠物围脖成为最火宠物单品。此外，受宠主回家过年影响，家用监控、自动喂食器等用品的GMV也实现较好增长。

走亲访友作为春节“保留节目”，带动了年礼市场的发展。相比于传统单一的食品类年礼，今年什么值得买年货消费报告也展示了一些新的消费趋势，比如以iPhone、微单、Apple Watch为代表的数码年礼，和以国潮积木、日历、福筒为代表的文创年礼，都成为今年年礼消费的热门商品。张宇昂认为，国潮年货的走俏，不仅为中国年味赋予了更多文化内涵，在引发年轻消费者文化共鸣的同时，也彰显了当下年轻人的新生活方式，“买国潮、晒国潮正成为都市年轻人的消费新趋势，也是他们置办年货时不可或缺的一部分。”

在什么值得买看来，年货消费不仅是节令产品、功能需求，更体现着一代代中国人生活方式、消费观念的变化。未来，什么值得买将持续发挥平台优势，秉持科学消费理念，不断提升供需两端的连接效率和质量，让消费者在年货消费中不仅得到更高效的决策支持，也获得更安心、更确定的生活幸福感。