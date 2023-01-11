“乙类乙管”后疫情防控重点机构和场所如何做好防控？中疾控专家回应

人民网北京1月11日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞介绍，新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，疫情防控的重点机构和重点场所以及防控的关键点已在《总体方案》和国务院联防联控机制印发的《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》中作了进一步指导。

常昭瑞表示，重点机构主要包括养老机构、儿童福利领域服务机构、精神卫生福利机构、学校、邮政快递、医疗机构等。重点场所主要有客运车站、商场超市、农贸（集贸）市场、餐饮服务单位，以及沐浴服务单位等人员密集、空间密闭、容易发生聚集性疫情的场所。

“相关机构和场所应落实好单位防控责任和个人的疫苗接种、自我防护、健康监测、环境清洁消毒和通风换气等措施。”常昭瑞说，对养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所还应采取以下措施：一是内部分区管理，防止不同区域之间交叉感染。二是在疫情严重期间，经科学评估适时采取封闭管理，防范疫情引入和扩散风险。三是疫情流行期间，外来人员进入机构时要提前预约，持48小时内核酸检测阴性证明及现场抗原检测阴性结果。四是要明确机构就诊定点医院，建立就医优先的绿色通道，对机构内感染者可第一时间转运和优先救治。