《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》印发

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）近日，国家卫生健康委印发《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》对“十四五”时期突发事件紧急医学救援工作总体要求、基本原则、发展目标、主要任务、保障措施做出系统设计和具体部署。

《规划》指出，我国自然灾害种类多、分布广而且频发，各类事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件也时有发生，突发事件紧急医学救援面临严峻形势，任务艰巨。

目前，我国紧急医学救援综合实力尚不能很好满足新时代突发事件应对的需要。主要表现在：现场紧急医学救援指挥协调机制有待完善，紧急医学救援基础较弱，装备保障和远程投送能力不强；航空医疗救援和海（水）上医疗救援尚处于起步探索阶段；全国区域布局的专业化紧急医学救援网络还没有形成，基层紧急医学救援能力亟待加强；专业人才培养和学科建设需要加快推进。

《规划》明确，到2025年末，建立健全紧急医学救援管理机制，全面提升现场紧急医学救援处置能力和收治能力，构建陆海空立体化协同救援，进一步推进医疗救援信息指挥、陆海空伤员转运、大批量伤员救治、突发中毒事件医学救援、突发核辐射事件医学救援、基层突发事件快速医疗应急处置、紧急医学救援培训演练、专业人才培养、相关研究和成果转化及推广等方面工作。

《规划》提出3项任务和9个重点项目，一是完善紧急医学救援基地网络，构建紧急医学救援核心支撑；二是完善紧急医学救援队伍类别，提升队伍实战能力，形成紧急医学救援现场中坚力量；三是推进基层紧急医学救援能力建设，组成紧急医学救援工作基层抓手。

其中，《规划》提到，“十四五”期间，针对重大疫情等突发公共卫生事件的医疗救治，在全国布局建设20个左右国家重大传染病防治基地，扩充重症救治床位，配备相应的救治装备，强化重大传染病监测预警、培训演练、科研创新和综合救治能力，能够派出救治队伍进行区域和国家支援，满足重大疫情防控救治需要。

布局建设重大疫情医疗应急队伍。在全国建成20余支重大疫情医疗应急队伍，配备移动CT检测车、ECMO等传染病诊疗设备，以及必要的信息指挥基本装备、专业技术处置装备、个人携行装备、后勤保障装备等，实现队伍的机动化、携行化和自我保障化，满足国家和区域重大疫情医疗救治需要。

国家卫生健康委相关负责人表示，《规划》以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，从国家安全战略高度出发，以保护人民群众生命健康安全为根本，以提高突发事件紧急医学救援能力与水平为重点，着力弥补薄弱环节，解决突出问题，加快构建科学高效、可持续发展的突发事件紧急医学救援体系。

下一步，国家卫生健康委将会同相关部门，推进任务落实和评估，保障《规划》顺利实施。

附件：突发事件紧急医学救援“十四五”规划