中国的疫情防控政策科学、有效，经得起历史检验

据新华社北京1月10日电 （记者伍岳、马卓言）外交部发言人汪文斌10日在例行记者会上回答有关提问时表示，中国的疫情防控政策科学、有效，符合中国国情，经得起历史检验。

“正是因为过去一个时期坚持‘动态清零’总方针，我们避开了德尔塔等毒性较大的毒株，最大程度降低了新冠病毒感染造成的重症率和死亡率，最大限度保护了人民的生命安全和身体健康。”汪文斌说。

“正是因为过去一个时期坚持‘动态清零’总方针，我们为推进疫苗接种赢得了宝贵时间。”汪文斌说，截至2023年1月4日，中国累计报告接种新冠疫苗34.8亿剂次，接种总人数达130988.6万，已完成全程接种127585.5万人，覆盖人数占全国总人口的92.9%，有效降低了新冠重症率。

汪文斌说，也正是因为过去一个时期坚持“动态清零”总方针，2020年，中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体。3年来，中国经济保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，为全球经济增长作出重要贡献。在全球抗疫最吃劲的阶段，中国成为全球抗疫物资供应的大后方，为世界各国抗击疫情提供了坚实保障，也为全球产业链供应链稳定发挥了不可替代的重要作用。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 03 版）