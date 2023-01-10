广东深圳：社区开设“共享药箱”

2022年12月底的一天清晨，深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区第二联合党支部书记刘华接到一则互助平台的紧急求助——一户居民家中2岁的宝宝发烧，急需儿童退烧药，但问遍了药房都买不到。刘华先是拿出自己的抗原检测盒，然后立即联系应急药物并驱车前往帮忙取药。

针对一些药品短缺现象，2022年12月21日起，该区各党群服务中心积极开设“共享药箱”，开展药品互换或捐赠，并组织专人实时刷新互助平台，第一时间认领并解决问题，确保每个群众求助都有回应、有安抚。

志愿者手工制作的“共享药箱”很快出现在群众身边。在枫浪山小区党支部的号召下，小区居民自发为发烧独自在家的徐先生捐赠退烧药。居民钟女士主动在群里晒出两盒退烧药并留言：“远亲不如近邻，之前缺药全靠邻居们的帮助才挺过去，想送给有需要的邻居。”

党员先锋带头，邻里互帮互助，一粒粒退烧药、一包包口罩等物资不断汇入“共享药箱”，目前已有80余个“共享药箱”分布在大鹏新区，截至2022年12月31日，大鹏新区共收到共享物资18561件，解决群众诉求2147例，大大缓解了辖区居民群众的“疫”时之忧。邻里之间携手筑起缓解药品供应紧张的“爱心墙”，党员群众之间的守望相助，成为冬日里最暖的一束光。