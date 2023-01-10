福建出台医务人员激励保障措施

本报福州1月9日电 （记者刘晓宇）近日，福建省印发《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》（以下简称通知），进一步加强对医务人员的保护关心爱护工作。

通知对改善工作条件、加强人员配备、做好健康监测、强化院感培训、落实保险保障、加强人文关怀、营造执业环境、落实职称倾斜、落实薪酬待遇、强化正向激励等10个方面做了具体要求。

通知明确，要及时向医务人员发放临时性工作补助。要结合本地区实际，及时一次性核增医疗卫生机构绩效工资总量，内部分配时重点向风险高、任务重、压力大、加班多的岗位倾斜。对参加疫情防控和医疗救治的在培住院医师、专科医师、退休医务人员，其相关待遇按本院在职职工同等对待。在组织实施2022年度考核时，对参加疫情一线防控工作的医务人员，可继续单独核定考核优秀档次比例，不超过参加一线防控工作医务人员总数的30%，不占所在单位年度考核优秀比例。要将医务人员在疫情防控中的表现作为职称评审、岗位聘用的重要内容，表现突出的，在职称评聘中优先申报、优先参评、优先聘任。

通知还要求加强职业防护设施建设和设备配备；合理安排工作班次，减少医务人员承担非医疗工作，形成轮岗轮休梯队；加强院感防护，密切关注医务人员健康状况和感染情况；按规定落实认定为工伤的医务人员相关待遇，有条件的单位可以为医务人员统一购买疫情专属保险；建立健全帮扶慰问机制，密切关注医务人员思想动态；积极发现、挖掘和推荐医务人员的典型人物和先进事迹，按照有关规定给予及时性的表彰和奖励。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 13 版）