做好诊疗关口前移和重症患者救治（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月9日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍第十版诊疗方案有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。要推进医疗资源升级扩容，保障好设备设施和药品配备，做好人力资源配置和人员培训。摸清重点人群底数和情况，加强健康监测和早期干预。充分发挥医联体作用，畅通群众看病就医和转诊通道，保障重症风险患者能够及时发现和转运收治。坚持中西医结合，发挥中医药作用，严格按照第十版诊疗方案，科学、规范开展诊疗工作，提高治愈率，降低重症率和病亡率。

“目前，在我国流行的奥密克戎毒株主要是BA.5.2和BF.7，感染者临床症状表现主要是发热、咳嗽、乏力等，个别感染者会出现肺炎。总体肺炎的发生率与德尔塔毒株相比明显减小。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，尽管如此，仍要强调对肺炎的早期诊断和治疗，尤其是老年人、有基础病和免疫力低下的感染者，要积极地早期监测和随访，发现病情变化及时治疗。

“第十版诊疗方案结合了奥密克戎变异株的特点和感染者的实际临床特点。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍，诊疗方案是指导临床医务人员对新冠病毒感染者进行诊断治疗的专业性和技术性规范，主要目的是保证临床治疗的同质化水平，保证诊疗效果。第十版诊疗方案的核心理念就是对新冠病毒感染按照常规“乙类乙管”的传染病管理方式进行患者管理和救治。

相比第九版，第十版诊疗方案进行了哪些调整？郭燕红介绍，一是从管理上进行了调整。在收治措施方面，不再要求病例进行集中隔离治疗。二是出院标准的变化。对感染者出院时的核酸结果没有再提具体的要求，而是由临床医生对患者进行综合研判以后来决定是否出院。三是进一步丰富和优化了临床诊断和治疗的措施、技术手段。在诊断标准上，将新冠病毒的抗原检测阳性纳入了诊断标准。在临床救治方面，强化关口前移，进一步规范重症患者的诊疗，坚持中西医结合，特别是注重发挥中医药在临床救治中的独特作用，强化了新冠病毒感染与基础性疾病共治的理念。

第十版诊疗方案中的中医治疗也进行了一些调整。国家中医药管理局医政司司长贾忠武介绍，针对当前感染患者的症状特点，在轻型部分增加了“疫毒束表证”，在重型部分增加了“阳气虚衰，疫毒侵肺证”，在恢复期，增加了“寒饮郁肺证”。在重型、危重型部分增加了随症用药方法。总结出多种临床常见的症状，针对这些症状，提出了具体的方药，使之更加贴合临床实际，方便临床医生特别是非中医专业的临床医生参考使用。

第十版诊疗方案对于重症的定义和治疗方法作出了调整。王贵强介绍，为了更好指导临床实践，第十版诊疗方案将新冠病毒感染的重症病例定义为由新冠病毒感染导致的肺炎为主要表现的重症病例，其他基础病加重、诱发基础病等，作为基础病或其他疾病导致的重症病例。针对重症救治，强调对新冠病毒感染导致的重症以呼吸支持为主，其他重症通过多学科合作的模式，针对基础病，包括肺炎、基础病、多脏器功能衰竭进行脏器支持，最大限度降低重症和死亡风险。

第十版诊疗方案取消了普通型，增加了中型。郭燕红说，中型的定义是持续高热大于3天，在静息状态下指氧饱和度大于93%，影像学可见特征性的肺炎表现，但它比重型要轻。第十版诊疗方案的调整是根据感染者病情的严重程度，分为轻型、中型、重型和危重型，更加符合临床实际。临床分型调整以后，更加有利于医务人员对患者的病情进行综合研判，并给予综合的治疗措施。

第十版诊疗方案中中医治疗儿童感染者的内容明显增加。贾忠武说，中医专家结合前期儿童感染者中医药救治的经验和儿童的体质特点，提出了较为完整的儿童中医药治疗方案，明确了轻型、中型患儿的中医证型，给出了相应的中药处方和儿童服药方法，也推荐了部分中成药和非药物疗法。针对重型、危重型患儿，在参照成人方案的基础上，突出儿童的病证特点，提出了指导性意见。针对儿童稚阴稚阳的体质，以及对外来刺激非常敏感的特点，专门列出了儿童治疗的外治法，包括儿童的推拿疗法、刮痧疗法、针刺疗法等。通过外治法，疏通经络，调整阴阳，最后达到治疗效果，也减少了给儿童用药的麻烦。

针对康复期遗留症状，第十版诊疗方案给出了干预方法。北京中医医院院长刘清泉介绍，第十版诊疗方案非常关注核酸转阴后康复的治疗，不但有药物治疗，而且提出了针灸以及推拿的治疗方法，对于康复有很好的指导意义。针对感染后出现的乏力，同时又伴有脾胃虚弱，中药推荐用经典的六君子汤来治疗。针对乏力的同时容易出汗，出现心慌、胸闷，推荐沙参麦门冬汤、竹叶石膏汤进行治疗。针对咳嗽、痰少、嗓子不舒服等症状，推荐射干麻黄汤作为代表方来进行治疗。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 06 版）