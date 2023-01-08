阿里巴巴捐赠1.25亿元 为全国60多万个村每村配备两台血氧仪

1月7日下午，阿里巴巴宣布捐赠1.25亿元，用于为全国60多万个村卫生室每个配备两台血氧仪，可基本实现农村地区全覆盖。

根据1月4日国务院联防联控机制发布《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》显示，“各地要积极组织为65岁以上有新冠病毒感染重症风险且行动不便的重点人群发放指氧仪，指导居家自测血氧饱和度”。

为此，阿里巴巴集团第一时间积极响应，在农业农村部、工业和信息化部、国家卫生健康委的指导下，通过阿里巴巴公益基金会捐赠1.25亿元采购紧缺医疗物资，为全国60多万个村卫生室每个配备2台血氧仪，基本覆盖全国农村。

在国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班（以下简称“专班”）统一安排下，第一批血氧仪已发出。专班将梳理各省村卫生室需求量、组织企业生产备货、统一进行调配，然后再由县一级政府协调发放到各村卫生室，确保紧缺物资在2-3周内送到最有需要的农村老年人身边。

第二批血氧仪近日将向山西、内蒙古、吉林、四川、海南、云南等11个省份发出。阿里巴巴旗下菜鸟将为物资配送提供物流支持。

据悉，阿里巴巴围绕乡村疫情防控救治已有序展开一系列行动。2022年12月31日，阿里巴巴发起“助力乡村疫情防控”专项行动，阿里健康和阿里公益在淘宝平台为全国农村地区和返乡人群提供7×24小时在线的免费问诊服务，用户在“淘宝”手机APP搜索“问医生”，点击“新冠义诊”，就可直达服务页面。

同时，高德地图联合阿里巴巴公益，上线“药物公益互助”平台，打开高德地图APP，首页搜索“药物互助”，即可看到其他用户发布的药物求助和帮助信息。

1月5日，中国医院协会与阿里巴巴共同发起“乡村抗疫能力提升”公益行动，组织百家医院互联，支持欠发达县域重症会诊。

1月6日，阿里公益“人人3小时”平台联合中央国家机关爱国卫生运动委员会办公室、中国光华科技基金会、中国人口福利基金会等29家公益伙伴，发起“人人都是健康宣传员”公益倡议行动，引导广大农村群众主动学习健康知识。

面对当前疫情防控新形势，阿里巴巴表示，将持续响应国家新冠疫情防控工作号召，与社会各界形成抗疫合力，并结合前期抗疫工作经验、平台产品和服务能力，尽一切所能推出有效举措和行动，和各方一起推动农村地区有序防疫、平稳渡峰。