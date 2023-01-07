如何解决农村地区药品短缺等问题？国家卫生健康委回应

人民网北京1月7日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

发布会上，有记者提问，近期，许多乡镇卫生院和村卫生室出现药品短缺等问题，如何妥善解决？

国家卫生健康委基层司司长聂春雷介绍，农村地区是疫情防控的重点，也是薄弱环节。国务院联防联控机制对农村地区的疫情防控高度重视，做了大量的部署安排。农村地区存在药品等医疗物资短缺的问题，原因有三方面：一是个别药品产能不足，供不应求。二是供需双方信息不通畅。三是物流原因，一些采购的药品不能及时配送到位，造成药品短缺。

“针对药品短缺问题，国家采取了一系列举措。”聂春雷表示，一是国务院联防联控机制物资保障组建立日调度制度，每天统筹调度药品和其他重点医疗物资。根据疫情的发展，现阶段优先保障农村地区特别是农村的医疗机构用药。对一些短缺的药品，产能不足的，积极协调扩大产能。相关部门制定了支持有关企业扩大产能的政策，调动企业积极性，加班加点生产相关药品。

二是加强供需对接。农村地区点多面广、供应链长，供需对接如果不通畅，基层反映的问题可能不能及时反馈上来。鼓励地方政府集中采购。各地要通过物资保障组，加强供需对接，及时解决药品短缺问题。

三是坚持中西医结合，合理选用西药、中成药和中医药汤剂。鼓励地方特别是农村地区，发挥农村地区特色，充分利用中药，缓解药品不足的问题，减轻基层就医压力。

“国家卫生健康委组织开展了乡镇卫生院和社区卫生服务中心运行情况‘日监测、日报告、日调度’制度，对医疗物资的短缺，特别是药品的短缺，及时采取措施，推动地方解决问题。”聂春雷说，从目前监测的情况看，前期短缺问题比较突出，但近期随着各地疫情的发展和药品产能的增长，物资保障组的协调调度和物流的顺畅，以及地方政府加强组织，药品短缺的问题正在逐步好转。