“智能管家”让养老服务更聪明

“家里有了‘智能管家’，帮助太大了！”走进江苏省无锡市新吴区旺庄街道春潮花园，68岁的居民钱洁云的家有些特别：门口装有红外感应器，只要探测到家里两天没人出门，会立即通知社区人员上门查看；厨房装着烟雾报警器、煤气泄漏报警器和防溢水报警器，如冒出浓烟、发生煤气泄漏或漏水，将第一时间自动报警；床头装有可视电话和一键呼叫铃，需要助浴等为老服务或发生紧急情况，老人可直接呼叫街道养老院或医护人员处理……

“有一回，我老伴在家里突然晕倒，幸亏用智能装置紧急呼叫才成功脱险。还有几次家里忘关煤气，都是智能装置及时提醒，才没有造成事故。”钱洁云说。

钱洁云所居住的旺庄街道，是无锡市首个全国智慧健康养老示范街道，“智慧”二字已渗透到养老服务的方方面面。

“我们通过‘互联网+智慧养老平台+呼叫中心+智慧终端’的服务模式，完善各项为老服务信息采集和分析，进而推出智能化保健理疗、便民生活、社区远程医养结合等服务，广受老年人欢迎。”街道民政部门负责人朱国清介绍，对于住在街道养老院的老人，街道配备有智能卧床监测、移动护理等智能系统。对于居家养老的失能、半失能老人，街道推进“养老床位进家庭”项目，同步进行意外报警装置等智能设备安装。对于面向老年人的普惠性配餐中心，街道建有“中央厨房+社区助餐点+送餐到家”的助餐系统。

钱洁云手里还有一张“乐享生活卡”，是在社区居家养老服务中心办理的。平时，她可以凭卡到中心参加文娱健身活动，并享用助餐、洗涤等为老服务。“刷卡签到”的背后，也有智能化帮忙，可以自动分析老年人的喜好与需求，匹配个性化服务。

钱洁云的手机上，就时常收到社区推送的活动信息，“邀请我参加编织、剪纸等手工活动，正好是我感兴趣的内容。”

不只是旺庄街道，新吴区6个街道都在打造智慧养老体系。眼下，各社区工作人员正上门入户、做好信息采集，对老年人家庭实施适老化改造。“从智能水表、烟雾报警器到煤气泄漏报警器，可供选择的智能设备有10多种，今年预计有8000多户80周岁以上老年人家庭会用上政府补贴安装的智能设备。”新吴区民政卫健局副局长钱敏锋说。

新吴区将进一步发挥产业优势、整合社会资源，提供更多智慧养老服务。“我们将搭建区级一体化智慧康养云平台，助力居家养老、社区养老、机构养老、老年人福利、安全监管等一网统管。通过打造智慧养老掌上顾问，方便老年人连接在线咨询、预约申请、远程照护等线上服务功能。此外，还将继续完善老年人信息库，通过大数据分析老年人需求和能力评估等情况，更有针对性地对接精准服务。”钱敏锋说。

新吴区的丰富实践，是无锡市大力提升公共养老服务的缩影。据了解，近年来，无锡市突出科技赋能，创新推动智慧养老建设，依托互联网、大数据等手段，健全智慧养老服务精准服务、高效管理、安全保障、健康保健、助餐服务“五张网”，已建成了市、区、街、居四级互联互通、资源共享的养老服务智慧化平台，智慧养老服务机构超过200家。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 19 版）