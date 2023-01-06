优化内地与港澳人员往来措施

本报北京1月5日电 （记者程龙）记者从国务院港澳办获悉：国务院联防联控机制综合组5日发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》。通知说，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》有关精神，现决定优化内地与港澳人员往来措施，自2023年1月8日起实施。

关于远端检测，通知要求，自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

关于入境检疫，通知要求，不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状人员，由海关进行抗原检测。结果为阳性者，若属于未合并严重基础疾病的无症状感染者或轻型病例，可采取居家、居所隔离或自我照护，其他情况提倡尽快前往医疗机构诊治。结果为阴性者，由海关依惯例按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规实施常规检疫。对自澳门入境人员的检疫措施维持不变。

关于内地与港澳客运航班，通知要求，恢复在香港、澳门国际机场转机/过境进入内地服务。取消对香港、澳门来往内地航班客座率限制，逐步有序增加航班数量。简化机场入境航班处置流程，提高机场运行效率。加强重点城市航班接收能力建设。各航司继续做好机上防疫，乘客乘机时须佩戴口罩。

在签注办理方面，通知要求，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。

在口岸运行方面，通知要求，逐步有序全面恢复内地与香港、澳门陆路口岸客运和水路客运，为出入境人员快捷通关提供便利。

关于出入境旅游，通知要求，根据香港、澳门疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复内地居民赴香港、澳门旅游。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 06 版）

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