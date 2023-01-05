让医疗服务更高效更温暖（党代表在一线）

党的二十大报告提出，“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”。我在贺州市人民医院工作了11年，见证了基层医疗事业日新月异的发展，感受着医疗卫生服务能力的提升。

2011年，我从北海市来到贺州市，感到贺州市人民医院在基础设施、医疗设备和技术等方面，与“老三甲”北海市人民医院还存在着一定差距。但贺州市人民医院发展很快，一座座医技楼拔地而起，一批批博士硕士相继加入，一项项新技术新业务填补空白。

医院基础设施不断完善。1号住院大楼、感染性疾病综合楼、医技综合楼全面投入使用，视光中心楼、生殖健康中心、后勤服务综合楼启用，建成轨道物流系统等医疗设备设施，医院床位从原来的550张增加到了现在的1150张，以前普通的CT变成了具有国际尖端技术水平的128排螺旋CT。

医院人才队伍不断壮大。成功引进、培养博士以及正高专家62名，输送千余名医疗骨干到国内外大医院进修学习，形成了用才留才育才长效机制。

在医疗技术水平提高的同时，医改政策越来越给力，老百姓看病难看病贵的问题得到了很大程度的缓解。以前心脏植入一个普通支架要1万多元，现在降到4000多元；人工膝关节均价从3.2万元下降至5000元左右……一项项医改措施落地，完成药品、耗材零差率销售改革，推动医疗保险直报“一站式”就诊服务模式，不仅使药品的质量和供应得到保障，而且使药品、耗材的价格更加亲民。

不仅要减轻患者就医负担，还要为患者提供更加便利的服务。拿起手机动动手就可线上挂号，提前预约好时间段前往医院就医；门诊费用一键扫码缴费，轻松又便捷……如今，智慧就医已成为常态，给群众带来了更好的就医体验。

我们医院还推出“互联网+上门护理”服务平台，在网上下单，就有医护人员上门，为出院患者、高龄或失能半失能老年人等提供创面治疗、中心静脉导管维护、造口护理等居家护理服务。

近年来，我们医院以推进紧密型医联体建设，落实分级诊疗为突破口，全面托管平桂区人民医院，与富川瑶族自治县人民医院等结成紧密型医联体，派出197名中层干部及业务骨干常驻医联体单位，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”，不断加快建立紧密型医联体框架下的现代化公立医院发展之路。

党的二十大代表是一份沉甸甸的责任。在党的二十大召开之前，我进行了走访调研，更深入了解群众急难愁盼问题，把基层的“声音”带到大会上。从北京归来后，我一直奔忙于贺州市各机关单位、工厂车间、田间地头……为干部群众宣讲党的二十大精神。

敬佑生命、医路前行、不负韶华。我将贯彻落实好党的二十大精神，提升护理技术应用能力、科研创新转化水平，优化护理服务模式，提高护理质量安全水平，为患者提供更高效、更温暖的护理服务。

（作者庞茜为党的二十大代表、广西壮族自治区贺州市人民医院儿科一病区护士长）