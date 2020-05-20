全国政协委员姚卫海：“三医联动”提案助推医联体建设

医联体，如今许多市民都耳熟能详，也受益其中。2019年5月22日，国家卫健委、国家中医药局发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》明确指出，到2019年底，100个试点城市全面启动医联体网格化布局与管理。而其具体试点工作方案中就吸纳了全国政协委员、首都医科大学附属北京中医医院急诊科主任姚卫海《三医联动，加强质量控制，建设好医联体》提案的部分建议。

2019年年初的全国两会上，姚卫海提交了一份提案：《三医联动，加强质量控制，建设好医联体》。

姚卫海说，作为一名医务工作者，他切实感受到医联体建设在取得成绩的同时也存在一些问题，比如目前医联体建设工作更多的是卫生部门和核心医院在推动，医疗、医药、医保工作联动机制还未建立，对医联体内部利益分配机制未有明确的指导意见或政策，缺乏必要的激励机制，导致各医院推动医联体建设的内生动力不强。各医院的信息化建设还远远无法支撑医联体业务开展，而且医联体医院发展远景缺乏规划，医院之间的协作停留在业务培训、学术交流方面较多，而真正双向转诊少。

姚卫海建议医联体建设要实现“三医联动”，建立“风险共担，赢利共享”的长效机制，发挥医保杠杆作用，逐步建立住院按病种付费、按人头包健康费为主的制度。以医联体为考核单元，统一支付。使医联体内各医院成为“风险共担，赢利共享”利益共同体，从而激发其双向转诊，自觉控费的内生动力。他还建议，应引入竞争机制，加强监管，可成立医联体质控中心，考评各医联体间单病种费用、转诊情况等。提高各医联体运行效率。另外还应搭建统一平台，推动医疗信息互通共享，城市大数据应用，建立完善统一的卫生信息化平台，实现医患数据的多向传输。

2019年5月22日，国家卫健委、国家中医药局公布《城市医疗联合体建设试点工作方案》，其中吸纳了姚卫海委员提案中的部分建议。按照试点工作方案，到2019年年底，全国要在100个试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理。方案中明确提出，推进医保支付方式改革，建立结余留用、超支合理分担机制，积极推进以医联体为单元实行医保总额打包付费等支付方式改革，建立结余留用、超支合理分担机制。在医联体内同一次住院转诊连续计算起付线，引导群众基层就医。

方案公布后，姚卫海跟随全国政协委员视察团就“推进医疗联合体建设和发展”赴山东省视察。“这次视察活动，正是医联体体系建设取得成效，运行刚刚开始，成效初步显现的形势下开展的，非常及时。”姚卫海说，通过这次视察，他了解到山东省在很多方面进行了有益的探索，取得了一些经验，如充分利用互联网+打造远程会诊平台，县域医共体内医保统筹结算，“健共体”理念的实践，有一些地区还专门建设了中医特色的医联体等，都非常值得总结，有进一步扩大试点的意义。根据视察情况他再次就医联体建设提出建议，呼吁政府统一领导，加强顶层设计，在医联体建设中一定要推进“三医联动”，发挥医保的杠杆作用。同时还应重视发挥中医药在分级诊疗中的作用，实现从以“病人”为核心的医疗服务模式，向以“人”的健康为核心的健康服务模式转变。本报记者 孙颖