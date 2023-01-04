感染后一直咳嗽，该怎么选中药？感染者的同住人又该如何增强抵抗力，预防感染？权威回应来了【科学防疫小贴士】

有的感染者在康复过程中出现咳嗽症状，也有人担心咳嗽久了会加重成肺炎，那该怎样选用中药治疗？

和感染者住在一起，可以用哪些方法来增强抵抗力，预防感染？

新冠病毒感染恢复期应注意什么？怎么运用中医药促进身体康复？

中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升为您权威解答。

有的感染者在康复过程中出现咳嗽症状，也有人担心咳嗽久了会加重成肺炎，那该怎样选用中药治疗？

咳嗽是机体的一种保护性反射，有利于清除呼吸道内的分泌物或异物。从中医来看，热退之后余邪未尽发生咳嗽，这类咳嗽往往表现为痰少、色白、痰粘、咽痒等。

从中医来看多为痰热、阴伤等导致肺气失宣，临床可以选用清肺、润肺、宣肺、化痰一类的中成药，如急支糖浆、养阴清肺丸、杏贝止咳颗粒等。

有人担心咳嗽久了会不会加重成肺炎，要明确的是咳嗽本身不会引起肺炎，肺炎除咳嗽以外还会有发热持续不退，或喘闷，或乏力，或有大量的黄粘痰等，或者食欲严重下降，如出现这些症状建议去医院就诊。

另外，家里老人、儿童等与平时状态不同，比如精神倦怠、乏力、食欲下降、呼吸急促、口唇发紫等要引起重视，需要及时去医院就诊，明确诊断，积极治疗，避免病情延误。

和感染者住在一起，可以用哪些方法来增强抵抗力、预防感染？

作为新冠感染人群的同住人，应采取以下防护措施：

一、注意保暖，间断通风：冬季天气严寒，要注意保暖。出门时穿衣戴帽，避免头颈部受凉，防止寒邪侵犯。居家时每日间断开窗通风，每次5-10分钟即可，房间保暖更重要。

二、房间消毒：可使用中药熏蒸消毒，如苍术、艾叶，加水置于屋内加温，持续熏蒸，每日1次。

三、适度锻炼：根据不同的年龄，采用不同的运动方式。年轻人可进行有氧运动，老年人可练习八段锦、太极拳、五禽戏等，增强体质。

四、饮食调理：饮食宜清淡，易消化，多饮水，不偏食。

五、调节情志：正确认识新冠，避免焦虑恐慌，保持心态平和。

六、中药预防：从调理脾胃、利尿泄火、宣肺升清等角度着手，选用苍术、陈皮、金银花、桑叶、白茅根等泡水，代茶饮。

新冠病毒感染恢复期应注意什么？怎么运用中医药促进身体康复？

部分患者在恢复期还存在一些自觉症状，绝大多数轻型感染者可在7-10天内恢复，可以用些中医药办法，加快疾病的康复。

明代医家吴又可在《温疫论》中提出了“劳复”“食复”“自复”。避免“三复”有助于防止病情反复，促进身体的康复。

劳复指的是病情向好、热邪退散之后，自身正气未复，患者因过度劳累而导致病情复发，再次出现发热、咳嗽等症状。因此患者要注意作息规律、运动适当、不妄作劳，促进自身正气的恢复。

食复指的是发热类疾病接近痊愈，又因多食或偏食肥甘厚味、辛辣刺激食物，余热结合食积，再次出现发热、咽痛、便秘等症状。因此发热类疾病后期，应注意清淡饮食，减轻脾胃消化负担，同时可以配合食疗来促进恢复，如冬瓜、丝瓜、薏米、红豆、绿豆、山药、莲子、银耳等。

自复指的是病人临床症状基本消失，不明原因导致再次出现发热等症状并迅速加重，多由于治疗时间不够，余毒未净，因此一定要及时咨询专业中医师，在坚持治疗的同时配合饮食调摄、作息调节，防止病情再次反复。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国