江门市人民医院赵鹏洲：“大专科 小综合”助力公立医院高质量发展

“区域公立医院高质量发展，要根据医院所在的地域、疾病分布以及就诊人群特点等，来制定符合医院实际情况的专科发展计划，走‘大专科、小综合’的发展路线。”近日，广东省江门市人民医院党委副书记赵鹏洲做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列直播节目，围绕学科建设管理、诊疗能力提升等相关话题进行交流和探讨。

“专科强，医院总体实力才能强。”赵鹏洲认为，专科建设是推进公立医院高质量发展的关键，尤其要突出重点学科。作为综合医院，在各学科发展不均衡、资源有限的前提下，要根据医院所在的地域、疾病分布以及就诊人群特点等，来制定符合医院实际情况的专科发展计划，走“大专科、小综合”的发展路线。

“以江门市人民医院为例，因院区所在区域老年患者多，江门市人民医院便结合心内科、神经内外科等具有传统优势的特点，将心脑血管疾病相关学科作为重点学科进行建设，以此推动医院的整体发展。”赵鹏洲说。

“推进公立医院高质量发展，提升成果转化能力是重点，对于市、县一级医院而言，成果转化往往面临一些实际困难。”对此，赵鹏洲建议，鼓励科研人员以临床为导向进行科研创新，同时通过加大相关科研投入，运用行政管理给科研人员创造条件来提升成果转化的效能。

“人才是医院高质量发展的保障，人才队伍建设一般通过引进和培养两个途径来实现。”赵鹏洲提出，人才引进需要在薪酬、技术平台打造方面下功夫，尤其是技术平台的建设往往能给医生带来一个良好的工作环境，使其发挥自身所长，从而更好留住人才。人才培养一方面可通过留学深造、邀请知名专家授课、代教、坐诊、试带手术等来加强年轻医生培训，另一方面，应建立合理的竞争淘汰机制来促使人才队伍建设更加健康、良性。

“党建和业务的深度融合对专科发展具有促进作用。”赵鹏洲说，比如，科室建设工作会在相关科室党小组的把关下开展，确保了科室发展方向的正确性与稳定性。近年来，在相关政策的指导下，各地公立医院施行了党委领导下的院长负责制，相关政策同时明确要求党委书记必须懂业务，这既保证了医院党组织在发挥大局、方向、决策方面的作用，也支持了行政院长在临床、药学、科研方面的工作，有力促进了党建工作、行政业务工作以及医院科教研工作的深度融合。