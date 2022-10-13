温医大附二院：积极探索多院区背景下专科高质量发展

“专科高质量发展建设，是公立医院高质量发展中最重要的‘构建公立医院高质量发展新体系’的根基，医院应以专科发展带动诊疗能力和水平提升。”温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院副院长张维溪近日做客由人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，要以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，加强人才储备，以“强专科、大综合”为医院发展战略，探索多院区背景下的专科高质量发展。

发展特色专科 构建多院区医疗差异化布局

“我院作为成人、儿童专科体系齐全、全生命周期服务的省级综合性医院，2020年先后启用瓯江口院区和龙湾院区。”张维溪说，温州医科大学附属第二医院以“2+2带3”专科发展策略谋划多院区专科特色发展，即重点打造儿科和骨科两大优势学科，瞄准肿瘤和心脑血管两个重大问题，发展麻醉、康复和妇产三大关联学科。

“我院现有三大院区五大区域，每个院区都有鲜明的专科发展定位，尽可能地满足老百姓精准就医的需求。”谈到专科特色布局的多院区发展布局规划，张维溪介绍，龙湾院区为成人医学中心，重点发展泛肿瘤、泛心脑血管专科群，旁边设立康复医学中心，重点发展康复专科；鹿城院区学院路部以儿童医学专科为主，南浦部以妇产生殖为主；瓯江口院区以骨科、创伤为主。

“在急危重症方面，我院根据三大院区专科特色定位，构建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心‘五大急危重症救治中心’，纵贯温州鹿城区、龙湾区和经开区，护佑浙南闽北赣东老百姓的生命健康。”张维溪说。

加强人才储备 助力重点专科高质量发展

应如何建设一支高质量人才队伍来推动医院学科发展，促进医疗质量提升？

张维溪提出，人才是医院最宝贵的财富，是医院发展的核心。医院、学科若想高质量发展，应从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，在加强人才储备的前提下发展多院区；应重视医疗技术、临床科研和医院管理等全领域人才的引育，加快公立医院高质量人才队伍建设；重视急需紧缺专业人才、公共卫生与临床医学复合型人才、公立医院行政管理人才和中医药特色人才等特殊人才的引育。

目前，温州医科大学附属第二医院已启动十大人才新政计划，通过“外引内培”，建立起符合医院发展需求的人才梯队；探索破“五唯”的破格晋升制度，制定实施《卫技人员晋升主任医师特别推荐渠道管理办法》；精准引育临床科学家，把更多有潜质的优秀医生、临床骨干、学科带头人阶梯式培养成临床科学家。

优化服务流程 推动医疗服务高质量发展

医疗质量安全直接关系到患者的就医体验与生命保障。张维溪从温州医科大学附属第二医院提升诊疗模式、优化服务流程、创新医疗技术和提升医疗质量等五个方面做了介绍：

一是设立门诊综合岗和住院服务中心。门诊综合岗融合10余个部门，60项业务，实现医事服务“一窗受理、一站服务，一章管理”，大力推进“诊前、诊中和诊后”全流程管理。

二是建立“以患者为中心、以疾病为链条”多学科诊疗模式。龙湾院区启用八大门诊诊疗中心，将同一系统不同专科调整至同一诊疗中心，倡导内外科交融，加强多学科诊疗沟通。患者在区域内享有挂号、取号、缴费、预约、抽血、测血压和超声检查等就诊“一站式”服务。

三是重点推出“日归”（当天进出院）式日间手术服务模式，同时推进门诊治疗中心和门诊化疗中心建设。

四是拓展服务模式，提高服务效率。周末和节假日常态化开展门诊，在省内率先实施门诊全年无休举措，方便百姓就医。同时，提高服务效率，日间手术占择期手术比36%。

五是创新医疗技术。熟悉运用达芬奇机器人基数和加强成人、儿童ECMO技术应用。

张维溪还提出，为了医院全面质量的持续改进，建立质量改进长效机制，温州医科大学附属第二医院每月开展一次由院长和分管医疗副院长带队的全面质量查房，实现整改向治理效能转化，推进我院高质量发展。“此外，还制定各医疗科室‘一科一策’医疗考核体系，与每位医生年终绩效相挂钩。医科考核体系全面围绕国家三级公立医院绩效评价和浙江省DRGs绩效评价，并结合我院十四五规划医疗发展的核心目标。”张维溪说。