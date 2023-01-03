如何防治“刀片喉”？中医专家教你这样做

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在这轮疫情当中有很多患者说自己有“刀片喉”。那么中医在治疗过程中有何优势？如何看待这样的症状？并且如何缓解它？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，“刀片喉”应该是声门和声带黏膜发生了充血水肿，一般来讲，发病病程的3-5天最为明显，此时病毒差不多很少了，但是炎症水肿并没有明显减轻。从中医来看，“刀片喉”是全身热毒症状减轻以后，热毒聚集到咽喉的一种症状表现。早期规范治疗，通过微微发汗、透热，把热毒透出去，这种症状就会很少。

“如果用药不是特别规律、科学，比如用一点退烧的药发汗了，烧是退了，但是热毒并没有清除，这时候整个咽喉部的水肿就会加重，疼痛就会很明显。”刘清泉表示，所以，在新冠病毒感染早期中医治疗的过程中，一定要在解表药的同时加一些清热解毒利咽的中成药，既能够迅速退热、缓解全身症状，又能够减少咽喉不适。

已经出现“刀片喉”怎么办？刘清泉表示，用利咽止痛、解毒利咽的药物也能够缩短病程、减轻病状，比如六神丸、六神胶囊、清咽滴丸、金喉健等，口服的、局部含的或者喷的药物，也可以用针灸的办法，比如针刺少商穴、商阳穴，都能有效缓解咽喉疼痛。穴位放血也能很好解除症状，但要在针灸科医师或者急诊科医师的指导下放。

“如果咽喉痛非常严重了，需要去医院检查看看有没有其它问题。”刘清泉说。