特医食品有了专属标志“小蓝花”

以后购买和使用特殊医学用途配方食品（以下简称“特医食品”）时，先看看包装上有没有“小蓝花”标志。日前，市场监管总局制定发布《特殊医学用途配方食品标识指南》（以下简称《指南》）。针对当前一些特医食品包装上标识内容繁多复杂，不利于消费者清晰识别等问题，《指南》对标识内容作了明确要求，并首次提出应标注特医食品专属标志“小蓝花”，非特医食品不得冒用、盗用。

特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，必须在医生或临床营养师的指导下使用。据了解，目前我国每年需要营养支持的临床患者达上亿人次。对于特医食品而言，除了质量安全，如何帮助医生、临床营养师和消费者更好地了解和合理使用特医食品，同样也不可忽视。

《指南》规定，特医食品标识是用以辨识和说明食品基本信息、特征或者属性的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称，包括标签和说明书。《指南》明确提出了特医食品标签和说明书需要标示配料表、营养成分表、食用方法和食用量、适宜人群等13项内容，有助于消费者打破认知壁垒，更好地根据自身情况选择特医食品。

值得注意的是，《指南》首次提出特医食品专属标志“小蓝花”。“小蓝花”由四叶草和两片手托叶组成，应在产品最小销售包装的标签主要展示版面左上角或右上角上标注。专家认为，专属标志“小蓝花”的使用，为特医食品的定位、使用、认识提供了“身份标识”，便于消费者识别。

此外，《指南》对特医食品标签和说明书的“禁止性要求”也做了明确规定，强调不得标注“特效”“全效”等涉及虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的词语，以及“预防”“治疗”“速康”“优术”“强壮”等涉及预防、治疗疾病及保健功能的词语，避免误导消费者。