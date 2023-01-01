抗生素需求大增，部分药房限购！“阳”了能用抗生素吗？

“莫西沙星越来越难买到了。”在北京生活的张琳(化名)正为买盐酸莫西沙星片发愁。

近期，出于治疗或储备的需求，人们对抗生素药品的购买量增加，导致部分抗生素药品销售紧张，一些药房出现限购、断货的情况。

莫西沙星变得抢手，有药店一人限购一盒

两周之前，张琳还没有感受到盐酸莫西沙星片的紧俏。“当时我想要买拜复乐(盐酸莫西沙星片)，在线上销售平台看到一次能买五盒，就没有着急下单。”

“但等我最近去购买时，发现一人只能限购一盒，货量也变得紧张。”张琳向记者表示，“一盒只有3片，只是3天的量，如果得了肺炎，一盒根本不够用。”

为了备足药品，张琳在某线上大药房又下单了其他品牌的3盒装盐酸莫西沙星片，但处方仍在审核中。与此同时，她发现自己花63元购买的这款药品，现在已标价82.5元。

如今原本能购买拜复乐的药房已经没货，张琳只能期盼着下单的盐酸莫西沙星片能审核成功并发货。

中新财经记者注意到，在社交媒体平台，亦有网友反映“莫西沙星变得抢手”。

药店：莫西沙星缺货，头孢类等抗生素药品有货

30日，记者咨询北京多家药店，均被告知“店里的莫西沙星已经没货”。

北京西城区的某药店工作人员表示，“近期有很多人咨询莫西沙星，但店里缺货有一段时间了，最近可能都没货。”

线下药店的盐酸莫西沙星片出现缺货，线上情况怎么样？30日上午，身在北京的记者登录叮当快药，平台上所有盐酸莫西沙星片均显示在“补货中”。

在其他线上销售平台，多个药房售卖的盐酸莫西沙星片也显示货量紧张，一些药房还开启了限购。记者注意到，部分药房售卖的盐酸莫西沙星片还显示不支持在当前地区销售。

盐酸莫西沙星片销售紧俏，其他常用抗生素药品供应情况如何？

据线下药店工作人员反映，阿莫西林、罗红霉素片、头孢类等抗生素药品目前均还有货。

记者在多个线上药房搜索阿莫西林、左氧氟沙星片、乙酰螺旋霉素片、罗红霉素片等药品，虽然部分药房会有限购，但暂无缺货的情况。不过在叮当快药上，罗红霉素片、乙酰螺旋霉素片均显示补货中，部分药房的左氧氟沙星片也在补货。

针对盐酸莫西沙星片供应紧张，记者联系了多家药品生产企业，除了华邦制药工作人员回应称“正常生产，对于是否有加大供应不太清楚”外，其他药企均未打通。

值得一提的是，D酸作为用来合成阿莫西林和头孢类药物的重要中间体，新天地此前曾在投资者互动平台回应称，公司目前的D酸产能充足，完全能够满足客户的需求。

“阳”了能用抗生素吗？医生提示

近期不少人购买抗生素，导致个别抗生素药品销售紧俏，但抗生素应该什么时候使用？如何使用？

对此，复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科主任、上海市医学会呼吸病学分会候任主委、上海市呼吸病研究所副所长宋元林提醒道：病毒感染一般不需要用抗生素。如果感染后期出现了发热伴黄痰，白细胞增高等，有或无痰培养结果，可以考虑口服抗生素来应对，在确认无禁忌症情况下选氟奎诺酮类药物(18岁以上方可使用)、莫西沙星、左氧氟沙星等，或大环内酯类、头孢类口服药物。建议咨询后使用抗生素。

中日友好医院呼吸中心副主任、呼吸与危重症医学科副主任杨汀近日也表示，如果咳嗽几天，痰的颜色由白变成了黄色，并且痰量增加，出现了浓性痰。这时候有可能由于上呼吸道的病毒感染导致了呼吸道防御能力的下降，出现了合并细菌感染的情况，我们建议可以用一些抗生素治疗，一般3到5天就可以了。

从国家到地方，药品保供在行动

虽然盐酸莫西沙星片等药品在部分药店出现供应紧张、缺货的情况，但根据公开信息，面对短时增加的医药等物资需求，相关部门已经在保障供应。

29日，工信部副部长王江平在“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会上表示，工信部组织动员全国工业和信息化系统，加强统筹调度，抢抓生产，建立重点保供企业白名单，实行药品生产情况日调度机制，协调解决企业原料采购、物流、用工等困难，打通重点药品稳产增产堵点，千方百计扩大产能产量。

27日，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年也在发布会上指出，加强药品的供应保障，包括中药、西药以及相关的医疗设施设备等，千方百计的满足老百姓的用药需求。

最近一周，河北、广西、湖南、浙江、云南、北京、上海、江苏等多省市也纷纷出台政策文件全力支持药品生产、稳价和保供工作，以缓解市场需求陡增造成的压力。

工信部表示，总体来看，我国医药工业基础坚实，产业链完整，产能产量充足，能够满足全国用药需求。在各方的共同努力下，各类医疗物资产能不断释放，产量快速提升，人民群众反映的买药难问题将逐步得到缓解。(中新财经记者 谢艺观)