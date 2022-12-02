“在线下单，快递到家”的网络售药模式便民利民，备受欢迎。不同于一般的消费品，在线购药有其特殊性，用药安全仍是电商及用户需要考虑的重点内容。专家建议，应进一步规范药品网络销售，让网上买药更安全更放心。

在线购药日益增多

近几年，随着互联网医院和线上医疗平台增加，越来越多的人选择在网上购买药品。北京市海淀区居民许聪经常在线上购药，他在接受本报采访时说：“平常工作忙，没时间在线下买药，在互联网平台一键下单，快递上门，省去了不少精力。常规药一般会通过线上方式购买，随时需要随时下单，非常方便。”

防疫期间，网上购药更显优势。山东省青岛市的董冬冬说：“在网上订购药物不仅能够减少新冠病毒感染的风险，也方便随时储备常用的防疫物资和药物。慢病患者可能面临买药难的问题，线上购药是一种很好的补充方式。”

在线购药渐成潮流，用户面日益广泛。商务部发布的《2022年上半年中国网络零售市场发展报告》显示，2022年上半年，中西药品网络零售额同比增速达40.9%。

多地推广“云药房”

网上购药、在线结算、免费配送……福建省福州市率先推行“云药房”。经特殊病种备案且近6个月内有医保门诊药品结算记录的高血压、糖尿病参保患者，若有长期处方需求的，可选择合规接入福州市医保处方流转管理服务平台的“云药房”，直接下达订单、在线医保结算，并享有与在社区卫生服务中心取药同等的报销待遇。

天津居民在家门口享受看病、管病、管健康的全方位服务已成为常态。李大爷患糖尿病多年，需要定期到社区卫生服务中心复诊、取药。在“云药房”开张之后，李大爷能通过互联网医院复诊开药、医保支付，同时享受药品配送到家。“去医院不方便，但是不用药对健康又影响很大，‘云药房’解了我们慢性病患者的燃眉之急。”李大爷说。

多地加快探索“互联网+”药品供应服务，积极布局线上药店，为公众提供更方便有效的医疗公共服务。在政府主导布局的“云药房”之外，医药电商近年来也加速提质增效，服务更有“人情味”。为方便用户使用，医药电商积极拓展用药科普、在线问诊、专家咨询等业务，提升平台专业性。针对用户特点，医药电商也推出慢病续方、吃药提醒等服务，为用户提供更全面的医疗健康保障。

网售处方药要规范

医药电商在全国蓬勃开展，规范发展尤为重要。在医药电商领域，“网售处方药”一直是亟待解决的重点议题。因错误用药而引发的过敏或耽误治疗可能危及生命，而处方药引发不良反应的概率较大，需要在医生评估过用药风险和健康收益后再决定是否使用，这也是各国对处方药严格管控的重要原因。

在线处方来源是否可靠、质量能否得到保证、出现问题谁来负责……用药安全一直是线上购药者关注的问题。业内专家表示，有的互联网处方不一定有审方系统，再加上专业药师人员不足，一些互联网医院、第三方平台便出现先开药后补方、过量开药等问题，滥开处方药存在不少安全隐患。

国家市场监管总局近日发布《药品网络销售监督管理办法》（简称《办法》），涵盖药品网络销售管理、平台管理、监督检查、法律责任等内容，自今年12月1日起施行。《办法》明确处方药网络销售实行实名制，处方药与非处方药应当区分展示，处方药销售首页不得展示包装、标签等信息。南开大学法学院院长、医药卫生法研究中心主任宋华琳表示，《办法》不仅可以满足在线购药需求，还有利于推动医药产业发展，但在法律实践中如何有效落地该规定、如何兼顾效率与安全，还需各方共同探索。

专家认为，《办法》通过对产业链各方提出更高要求，堵住现有漏洞，为消费者线上买药用药构建“安全护栏”。确保用药安全，不仅事关人民群众身体健康，也是推动“互联网+医疗健康”新业态有序发展的重要方面。随着公众健康意识的增强以及对互联网医疗认可度的攀升，规范发展的医药电商将更好地为“健康中国”助力。