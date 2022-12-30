在城乡基层充分应用中药汤剂开展治疗

本报北京12月29日电 （记者白剑峰）为进一步发挥中药在新冠病毒感染治疗中的作用，扩大群众用药供给，保障人民群众生命安全和身体健康，国务院联防联控机制综合组日前印发《关于在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知》。

新冠疫情发生以来，中医药在医疗救治中发挥了重要作用。中药汤剂具有原料丰富、品种较多、工艺简捷、适用性强的特点。根据目前新冠病毒特点和疫情防控形势，国务院联防联控机制综合组要求在城乡基层充分应用中药汤剂。

确定适宜的中药方剂。地方卫生健康行政部门、中医药主管部门要组织专家，基于当地新冠病毒感染中医证候特点、中药在新冠诊治中的临床研究结果和实践经验，结合气候、季节和人群特点，研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方，针对新冠病毒感染常见症状，分类提出中药治疗方案。各地可以根据本地实际和用药习惯，因地（县、乡、村）制宜，辨证施治。

加强中药汤剂使用指导。各地要坚持中西医结合，结合本地实际和药品供应情况，合理选用西药、中成药、中药汤剂。发挥二级、三级中医医院和综合医院中医科作用，加强对基层医疗卫生机构中药汤剂使用的培训和指导，包括方剂分类组成、主要疗效、临床使用、效果观察、问题处理等。进一步发挥基层医疗卫生机构中医馆作用，强调辨证论治，合理选方，指导新冠病毒感染患者正确使用中药汤剂。加强家庭医生与签约服务对象联系，在上级医疗卫生机构中医师指导下，做好中药汤剂服用跟踪随访，了解患者健康状况变化，必要时及时优化调整治疗方案，保障患者用药安全。

保障相关中药饮片有效供给。省级联防联控机制（领导小组、指挥部）要加强统一指挥，地方各级工业和信息化、农业农村、民政、商务、卫生健康、市场监管、中医药、药品监督等部门要落实行业主体责任，加强区域统筹协调，做好相关中药饮片储备调配，运用行政、经济、法律等手段，引导中药饮片合理有序精准投放，优先保障解热镇痛类、止咳类西药和中成药供应紧张短缺的地区。加强用于新冠病毒感染治疗相关中药饮片的原料供应、生产加工、市场流通、采购供应等环节的监测，及时掌握市场产量和存量，加大重点中药饮片市场供给。加大市场监管力度，严厉打击囤积居奇、哄抬物价、假冒伪劣等不法行为，维护正常市场秩序，保持市场价格稳定。

做好中药汤剂有序配送发放。各地要及时掌握本地新冠病毒感染治疗药物市场供应和人群感染情况，了解群众用药需求，组织本地医疗卫生机构和有一定规模的中药制药企业煎制中药汤剂。乡镇（街道）和村（居）委员会要建立与辖区基层医疗卫生机构、相关企业沟通联系机制，协助组织做好中药汤剂配送发放工作，提高患者用药可及性。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 06 版）