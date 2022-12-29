加强“两节”期间农村疫情防控和健康服务

元旦和春节即将到来，广大农村地区将会迎来返乡潮。新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，医疗资源相对薄弱的农村地区，疫情防控和医疗救治如何得到保障？国家卫生健康委医政司司长焦雅辉日前在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，农村地区是新阶段疫情防控的重点区域，目前已出台相关措施，加强农村疫情防控和健康服务。特别是针对“两节”期间，已作出了部署和安排。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，受各地人群的流动性、人口密度、人口免疫水平的差异影响，各地迎来疫情高峰的时间会有所差别。未来一段时间内，各地将陆续面临疫情流行和医疗救治的压力。对此，不能放任不管，而是要更加精准、更加科学地防控，将重症救治、保障日常医疗卫生需求、防止医疗资源挤兑放在更加重要的位置，将农村地区的防控和救治能力建设放在更加突出的位置。

“做好农村疫情防控，其实最主要的是两点关键措施。”焦雅辉说，一方面，药品要能下去，能配送到最末端，除了县和乡以外，村卫生室也都能够配足配齐药品。另一方面，重症能够转上来，在农村地区发现重症患者后，能够及时转运出来，送到有救治能力的医疗机构就诊。

如何做到这两点？焦雅辉表示，这些措施主要包括四方面：第一，在农村以县为单位网格化布局县域医共体，县、乡、村都要发挥各自承担的功能，把有合并症的老年人以及儿童等高风险人群纳入医联体管理。第二，充分发挥已经建立起来的城乡对口支援机制的作用，由城市二级以上医院与县医院建立结对关系，进行分区包片，一旦发生需要重症救治的情况，发挥市和县之间的两级转诊机制作用。第三，充分发挥基层医疗卫生机构的作用，由乡镇卫生院和村卫生室把高风险人群管起来，对其健康状况进行摸底，根据不同健康风险等级实施健康管理，一旦病情变化及时转诊。第四，进行分级诊疗和分类救治，特别是对重症患者，要立即转诊到具备相应救治能力的医疗机构。

“如果患者不具备转诊条件，我们要求城市支援医院要通过远程或者派驻专家指导的方式，指导开展医疗救治。”焦雅辉说，目前已要求各地支援医院在“两节”期间派驻人员在县医院驻点指导。还要求各地组派巡回医疗队，在“两节”期间加大对农村地区的巡诊，及时发现高风险人群，及早采取相应干预措施。（记者 陈海波）