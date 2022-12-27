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健康中国丨新冠感染后会不会引发心肌炎？哪些人容易发生心肌损伤？如何尽量避免心肌损伤？

2022年12月27日10:01 来源：健康中国

新冠感染后会不会引发心肌炎？

新冠感染后哪些人容易发生心肌损伤？

新冠感染后如何尽量避免心肌损伤？

对于自身有基础性心脑血管疾病的患者，专家建议：药物服用要在医生指导下进行

来源：央视网

编辑：杨明昊

(责编：徐婵、杨光宇)




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