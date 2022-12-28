凝聚社会各界力量 关注青少年眼健康

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会“预防近视 清晰视界 光明未来”平行主题论坛在线上举办。论坛由人民网·人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体科所提供学术支持。

平行主题论坛设置了两场圆桌座谈会，分别以“全社会协力综合防控近视”和“正确给予近视干预治疗”为主题，深入探讨青少年近视预防以及近视干预等内容。

首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇担任“全社会协力综合防控近视”圆桌座谈环节的嘉宾主持人。中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、党委书记丁钢强，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心主任徐建方，北京市疾病预防控制中心学校卫生所所长、国家卫健委学校卫生标委会副主任委员郭欣，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科学院副院长魏文斌，温州医科大学眼视光医学部主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳，北京第二实验小学涭水河分校书记、校长何建雯等嘉宾，参加本场圆桌讨论，并先后发表了自己的观点。

丁钢强分析了营养对青少年视力的影响。他提出，常吃甜食的儿童青少年视力异常率达到了80%以上，高于不吃甜食的儿童近视异常率。儿童青少年一旦蔬菜、水果摄入量少，维生素A摄入量不够，也会影响视力。他提出，要达到均衡的膳食和营养的目标，保证食物多样，保持吃动平衡和健康的体重。养成良好的饮食习惯，加上正确的作息，青少年的视力和健康才能得到更好保护。

徐建方从运动的角度谈到，要牢固树立“健康第一”的教育理念，将近视防控工作作为保障儿童青少年身心健康的重点内容。他表示，体育总局为落实课后体育服务以及双减配套工作，不断完善规范相关政策。通过举办“阳光体育大会”“奔跑吧少年”以及各类科普活动，号召更多青少年加入体育运动，预防近视。

魏文斌表示，作为眼科医生，要做好近视防控的科普宣讲，同时研发适宜的技术，帮助大家建立健康的管理的方式，使全社会科学、综合的防控近视，压制近视高发的态势，把高度近视的比例降下去，让包括每个青少年都享受“看得见、看得清”。

郭欣在座谈中谈到，对于近视防控，北京市校园持续开展近视和肥胖等常见病的监测干预工作，根据监测结果，有针对性地采取各项防控措施。除了校园，近视防控还需要家庭、社会各方面承担起相应的责任，共同陪护孩子健康成长。作为疾控部门，我们重点还要关注各个监测指标的质量控制问题，视力监测的代表性，采光照明检测的准确性，干预方法的科学性等等。

“近视防控一定要有抓手，而且这个抓手是科学的，能够让家长、孩子看得见、摸得着、用得上的。”瞿佳在会上说，温州在此方面做了相应尝试。他举例说，目前170多家企业落户位于温州龙湾的中国眼谷，其中大部分企业从事近视防控方面的工作。瞿佳表示，要将中国眼谷打造成为全国的样板示范，推动中国近视防控工作能够科学、有序、有成效的发展。

何建雯分享了作为教育工作者如何关注孩子的健康成长。北京第二实验小学涭水河分校作为小而美的学校，致力于在小场地中寻找大学问，开展有效体育项目，予以空间和时间上的保证。在青少年用眼健康方面，她谈到，除了学校方面要考虑课桌椅的规范使用、用眼时长、合理膳食的安排，尽可能挖掘校内有限的体育时间和空间之外，更重要的是家、校、社三方面的配合。

陶勇在总结发言中说：“近视防控是需要五方合力乃至全社会共同攻坚的一个难题。近视防控综合管理策略非常重要，家、校、医、政府和社会力量要做到有理论支撑、有证据可依、有政策支持、有明确防控手段、有合力行动，协力为祖国的花朵创造‘清晰视界 光明未来’。”