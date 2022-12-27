防疫药品和物资，时下需求量激增。

“求布洛芬4颗”“求连花清瘟颗粒/胶囊”“求右美沙芬”“求抗原、体温计”……在“防疫互助平台”，每一条求助信息都透露出无奈与窘迫；平台上线时间不长，已有数条求助信息下方显示——已解决：感谢好心的人们！

为缓解防疫药品物资局部紧缺，12月25日，“人民网+”客户端、人民好医生客户端试运行“防疫互助平台”，为群众提供近距离的药品及防护物资互助共享公益信息服务。

12月26日，大江东工作室体验了一场场互助接力——在陌生人之间，在寒冷的上海，很暖！

徐先生的求助顺利解决

“谢谢您，药品收到了。”浦东新区金桥镇的徐先生告诉记者，今天上班时突然感觉不适，嗓子痒，有点发热伴随着头晕，手头又没药，于是第一时间在“防疫互助平台”发布了求药需求。

徐先生在微信表示感谢。受访者供图

上午11:11分需求发出，下午2点有人“接单”加了好友，对方在浦东川沙，距离不远。3点左右，跑腿小哥将药物送到。“救我于水火，药一喝，现在整个人都精神了。”徐先生说，“很感动，等我转阴后，我也会尽己所能，帮助需要的人。”

发布页面截图

在求助平台首页，能看到求/供方相关信息，包括药品具体需求、发布时间、地址、具体的公里数也明确标注。点击“与我联系”按钮时，求/供者的微信号会在“与我联系”处覆盖显示，添加对方微信即可联系。

如需求助，只要输入自己的地址，选择“我要求药”及需要的药物品种，最后输入微信号，一条简单的发布信息就出炉了。

防疫互助平台截图

在诸多求助信息中，还有多条“供布洛芬4颗”“供抗原、体温计”的信息。在普遍缺药的情况下，供方是谁，收费否？尽管点击时跳出一则“本平台为公益平台，不会收取任何费用”的温馨提示，记者依然有点疑问，随机添加了两位供方的个人微信，并表明来意。

岳先生与求助者的部分聊天截图。受访者供图

“请问您是需要布洛芬吗？昨天送走了四粒，我这边最多还能送给你2粒。”通过一番沟通，记者了解到，对方为上海中医药大学博士后岳先生。去年3月底，岳先生曾经“阳”过，体验过发热、咳嗽的痛苦和无助。“我那天吃饭的时候，正好看到人民网防疫互助平台的推送。我觉得好多人挺需要抗疫药品的，我现在没事，而且退烧药也用不了那么多，就想着把多余的药分享出去。”

据岳先生描述，12月25日下午五点左右，岳先生在平台发布了“供布洛芬四粒”的信息。6点有位求助者添加了他的微信，说是家中两位老人发热到39.2°，挺着急的。7点左右，求助者的骑手就过来取走了布洛芬。

“他很客气，一直在说感谢，说雪中送炭了。还想给我一些报酬，但我拒绝了。”帮到别人，岳先生心里也很暖。

“泰诺昨天晚上送出去了，如果您是刚需，我可以想想办法。”加上好友后，第二位供方已经在考虑解决方案。说明来意后，记者了解到，对方是家住嘉定安亭的宝妈，也是同济大学附属嘉定实验中学的老师。“我是一个3岁孩子的妈妈，习惯性备一些常用药，尤其是这种退热药。”看到平台上的求助信息，带娃、备课之余，33岁的冯女士第一时间发出供药信息。“正好有这样的途径，希望将药品分享给更多需要的人。”

冯女士将余药分享给邻居。受访者供图

昨天，冯女士在邻居群里送出一大瓶100ml的布洛芬悬浊液。“他担心会感染给我，我们就安排了‘无接触’式余药共享。这个时候，能帮一个是一个，大家都不容易。”冯女士说。

在平台上，一条条需求还在继续发布，携手抗疫的战役还在持续。

但大家都相信，温暖的春天，不远了。正如一位网友所说：世界上有一种光比太阳更耀眼，那就是“凡人微光”。