汇聚各方力量 守护儿童成长

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近年来，西藏林芝积极开展困境儿童保护工作：入户走访，开展摸底调查并建立档案，及时发现困境儿童并开展救助；持续跟踪，进行一对一个案服务，并开展各类专题活动；组织社工专业培训和经验分享会，提高社工的专业知识水平和实务技能，助力他们更加科学、有效地服务困境儿童。

走进西藏林芝市巴宜区白马岗街道社工服务站，首先映入眼帘的是一块巨大的展板。展板的主体是一幅手绘地图，上面贴着一张张便签条，包含了街道各个社区里困境儿童的分布情况以及档案编号。

“每过一段时间，我们都会对展板上的信息进行更新。”社工央庆措姆向记者介绍，“针对辖区内的困难群体，包括儿童、老人、残疾人等民政部门重点关注的对象，我们会上门开展社工服务，为他们解决生活里的难题。”

如今在林芝，这样的社工服务站已经有18个，成为切实守护林芝困境儿童的一线力量。“汇聚各方力量，林芝积极介入困境儿童保护，强化未成年人保护工作。”林芝市民政局相关负责人介绍。

逐户走访发现问题

建立档案分类施策

上午，记者随央庆措姆一同去入户服务。收拾材料，换上蓝色的社工马甲，央庆措姆快步走出社工服务站大门。“这次的距离比较近，咱们步行即可。”她告诉记者。更多时候，央庆措姆需要采取骑车、坐公交等方式前往入户对象的家中。

辖区内居住着两万余名居民，其中涉及的困难家庭有近百户，这些人都是央庆措姆的主要服务对象——去年底，社工站的两名社工花了3个月的时间，逐户走访了这些困难家庭，对他们的情况开展摸底调查。

2021年9月，林芝在全市建立了7个社工服务站；2021年12月，民政部门又选定“服务基数大、需求突出”的11个点作为第二批社工站建设试点。“这些社工站点的投入，能帮助我们及时发现困境儿童，并对其开展救助。”林芝市社工指导中心社工益西顿珠说。

次仁卓嘎就是在社工们在入户中发现的困境儿童。次仁卓嘎来自单亲家庭，作为清洁工的母亲承担着家庭生活的重担，他们一家都是民政部门重点关注的对象。

“妈妈，我背书包的时候身上疼。”一次入户时，社工听见次仁卓嘎跟母亲说。他们立即询问次仁卓嘎的身体情况，并很快帮她安排了医院开展检查。没多久，检查结果出来，原来次仁卓嘎罹患了脊柱侧弯，情况比较严重，需要开展手术治疗。

“通过入户走访、问卷调查、访谈面谈等方式，我们全面掌握重点服务对象的具体信息，实现困难群众信息建档全覆盖。目前，我们对全市325名困境儿童建立档案，分类施策，边走访边解决问题。”益西顿珠说。

开展结对帮扶服务

组织专题系列活动

前不久，次仁卓嘎刚从广东深圳做完手术回来。她也是林芝市首批赴深圳接受手术治疗的4名患病困境儿童之一。

次仁卓嘎家庭条件困难，家庭无力承担外出救治的费用。为了帮助孩子解决问题，林芝市民政局将次仁卓嘎纳入困境儿童关爱服务行动救助范围，及时送往深圳市儿童医院治疗。往返路费和生活费用由巴宜区民政局给予临时救助，医疗费用由林芝市医保报销，剩余部分由深圳市儿童医院兜底，且对入院、检查、治疗、生活等方面的费用给予合理减免。

社工们也积极介入次仁卓嘎后续的恢复工作。在次仁卓嘎回家后，央庆措姆等人多次登门，向次仁卓嘎的母亲讲述家庭关心关爱的重要性，引导她更关注次仁卓嘎的心理需求。

每一次入户、每一步进度，社工都会进行整理，形成困境儿童档案，更清晰地记录孩子的变化，也为日后的工作打下基础。社工根据困境儿童的急难程度进行持续跟踪、定期探访，提出问题解决方案，形成《个案辅导记录》153份，把帮扶做实做细。在白马岗街道社工服务站，记者看到整整一柜子的困境儿童档案。抽出其中一个文件盒，打开属于次仁卓嘎的一匣，里面有着足足四五十页的记录，详细记载了多达17次访谈的情况。

除了一对一的个案救助，林芝市民政部门还组织了许多活动，以专题形式帮助更多孩子走出困难处境。

在走访中，社工发现马小虎可能存在自卑等心理问题。当达娃央宗等人开始筹划系列活动时，就立马邀请马小虎参加。几次活动下来，马小虎逐渐打开心扉。老师的谆谆教导，孩子们的相互讨论，帮助马小虎逐渐走出了自卑。以前，马小虎很少和周边的人讲话，别人问什么他都不回答；现在，他不但经常主动发言提问，下课还和朋友有说有笑，变得开朗多了。

通过与困境儿童本人、家庭、学校、社区、政府以及周边企事业单位建立联系，林芝市社工服务机构汇聚社会资源，建立困境儿童保护服务体系，不断增强困境儿童关爱服务工作的实效。

强化指导开展培训

提高社工服务水平

几次入户，让达娃央宗这个95后姑娘生出许多感慨。从南京理工大学社会工作专业毕业后，她回到家乡从事社工工作。虽然是土生土长的林芝人，“但正是从事了这份工作，我才对家乡的社会情况有了更深刻的了解。”达娃央宗说。

在马小玲家，达娃央宗和马小玲、马小虎姐弟一起包饺子。当时，注意到马小玲的玩具娃娃都被编了辫子，她思忖片刻，便问马小玲：“姐姐给你编个辫子好不好？”不太愿意和人打交道的马小玲沉默半晌，竟然答应了下来。由此，马小玲很快就和达娃央宗亲近起来。这点变化让初为社工的她印象深刻。

在林芝，社工大多数都是像达娃央宗这样的年轻人。他们在工作中学习和成长，学习如何做好服务和保障工作。

下午，走进林芝市社工指导中心，一群人正在忙碌地工作着。益西顿珠和达娃央宗正在电脑前处理各个社工站在工作中遇到的问题。“一些日常的工作，社工们经常来咨询，我们在专业范围内给他们解答。”坐在电脑前，达娃央宗边处理工作边说。

“我们社工指导中心就是为社工的工作和发展提供意见，帮助他们更加科学、有效地开展工作。”毕业于复旦大学社会工作专业的益西顿珠说，“我们已开展社工专业培训57场，线下督导21次，社工站开展共学活动10场，参加共学活动160人次。这些活动为社工开展专业服务打下扎实基础，也为基层培养了一批专业的社工人才。”

两名从广东援藏而来的社工在指导中心负责开展指导工作。“援藏社工陈伟培老师经常为我们开展线上和线下培训，我们平时在访谈中遇到的各项问题，都会向他请教。”央庆措姆说。

2021年10月份起，两名援藏社工分别带领指导中心两名社工，对7个社工站开展线上和实地督导。他们手把手教一线社工如何入户访谈、开展小组活动和社区活动。陈伟培等人还带着社工进行个案研讨、工作规划，回答他们提出的实务问题，并及时发现他们的优点，给予肯定，了解他们的情绪状态，帮助他们疏导工作中产生的消极情绪。

“从刚开始不知道如何访谈，到可以独立开展个案服务，独立策划、开展小组活动和社区活动，一线社工的专业知识水平和实务技能都得到了很大的提升。”陈伟培说。

（文中次仁卓嘎、马小玲、马小虎均为化名）