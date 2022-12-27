直播预告：发挥好公立医院绩效考核“指挥棒”作用

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

12月27日10：00至11：00，厦门大学附属中山医院院长蔡建春将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

蔡建春，厦门大学附属中山医院院长，胃肠外科主任医师、教授、博士生导师、博士后工作站指导教师、享受国务院政府特殊津贴专家，吴阶平医学研究奖获得者。中华医学会肿瘤学分会胃肠肿瘤学组副组长，中国医师协会外科学分会上消化道医师委员会委员，中国医师协会结直肠肿瘤专委会委员，中国NOSES联盟副主委及福建省分会理事长。主要从事临床医疗实践、医学科学研究、医学教育和医院行政管理工作，长期从事消化系肿瘤和体表肿瘤诊治。

擅长：胃癌、结直肠癌手术以及腔镜下的微创手术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。