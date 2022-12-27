“引导广大人民群众主动学习健康知识，掌握健康技能，养成良好的个人卫生习惯，践行文明健康的生活方式”。在爱国卫生运动开展70周年之际，习近平总书记作出重要指示，充分肯定70年来爱国卫生运动为改变城乡环境卫生面貌、有效应对重大传染病疫情、提升社会健康治理水平发挥的重要作用，强调要更加有针对性地开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践，是贯彻预防为主方针的伟大创举。从推进城乡环境整治，到完善公共卫生设施，从大力开展健康知识普及，到推广正确规范洗手、科学佩戴口罩、注重咳嗽礼仪等好习惯……70年来，特别是党的十八大以来，爱国卫生运动坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，突出源头治理，取得明显成效。越来越多人认识到，“上工治未病”，预防是最经济最有效的健康策略；越来越多人懂得，每个人都是自身健康的第一责任人，健康的“钥匙”就握在自己手里。

爱国卫生，人人受益；疫情防控，人人有责。当前，我国新冠疫情防控面临新形势新任务。充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，丰富工作内涵，创新工作方式方法，促进全民践行文明健康生活方式，我们定能用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，推动形成爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 01 版）