迎战奥密克戎 北京城里的“暖心力量”

通过社区群求助得到众多“好邻居”的快速回应；刚刚“由阳转阴”便回到一线继续为居家人员服务；星夜兼程奔赴北京迅速投入快递包裹派送工作……一幕幕感人的场景正在北京的大街小巷上演，这座城市里的人们以点点滴滴的暖心行动，共同汇聚起迎战病毒、渡过难关的强大力量。

共同“抗疫”让大家走得更近

“亲爱的邻居们，谁家有药品可以匀一点给咱们独居的老人送一下……”一则社区微信互助群里的消息引起了北京市朝阳区三间房地区定西南里社区众多居民的注意。

“84岁独居老人检测出阳性，她的女儿也因感染新冠在家隔离无法前往老人身边照顾”。发布这则消息的，是定西南里社区党委书记李秀芬。她说，当时想能最快为老人提供帮助的应该就是同在一个社区的居民了，便在社区群里发出求助信息。

“我家有感冒药，抗原也有。”不大一会儿，求助信息就得到了回复。与老人相隔一栋楼的马艺华迅速伸出援手，将急需的药品和物资送达老人家门口，解了燃眉之急。

面对老人家人的感谢和微信群里居民的点赞，马艺华表示这不过是举手之劳，而且她自己也是“好邻居”们互帮互助的受益者。“前一阵我检测出阳性后，社区工作人员就把我拉进了互助群。”马艺华说，前两天自己没有抗原了，也是群里的邻居分给自己，而且说什么也不肯收钱。“现在我已经转阴了，看到老人求助的信息，就想着要把这份爱心接着传递下去。”

“家里宝宝突然发烧，求一点退烧药”“哪位家里有退热贴吗”“能帮我买一个体温计吗？岁数太大走不动了”……一条条求助信息的背后，是一个人乃至一个家庭的焦急期盼。

“我家有请加我微信”“我可以匀给您半盒”“我家有新的送您一支”……一条条“秒回”的留言背后，是众多“好邻居”互助力量的暖心合聚。

定西南里社区的故事只是北京战“疫”中社区邻里互助的一个缩影。近日来，北京市西城、海淀、顺义等多个区通过微信公众号向市民发出“我‘药’帮你”的倡议，得到市民纷纷响应，让爱心在冬日里持续传递。

坚守一线让患者更安心

“前期的发热是儿童感染常见的现象，您回家后先给孩子喝上退烧药，随时观察着宝宝的精神状态……”北京市通州区妇幼保健院儿科内，医生喜雷身着防护服，正为一名新冠病毒阳性儿童的母亲讲解用药注意事项。得到喜雷的安抚后，患儿母亲的焦虑释放了不少。

一周前，喜雷自己刚结束与新冠病毒的斗争，尽管身体仍然虚弱，但他选择第一时间返岗工作。“居家隔离的几天，儿科就诊高峰期也到了。最近发热孩子多了，也有多名同事生病，我也是两个孩子的父亲，特别能理解家长们的焦急心情，得赶紧到岗坚守。”

14日上午，喜雷刚到诊室，电话另一头急促的声音就指引着他快步跑到抢救室。一名因感染新冠病毒出现高热和呼吸暂停的早产儿脸色青紫，喜雷迅速了解情况后，为患儿解衣散热，轻拍足底予以刺激，并吸痰清理呼吸道，用面罩给患儿吸氧等。经过团队的努力，患儿状态逐渐好转。

门诊开药、抢救室救护、新生儿病房值班……近一周来，喜雷和同事们都“分饰多角”，为激增的儿童患者和家长递出一颗颗“定心丸”。

“昨天我刚接诊了一个因咬破体温计吞食一点点水银的幼儿，还好孩子后来没大问题。”喜雷不忘提醒，“家长们多注意，要把药品和体温计都放到孩子够不着的地方，别让宝宝误食后引起麻烦。”

来到北京就要支援到底

15日凌晨一下飞机，福建厦门的快递小哥蓝文金就感受到北京冬天彻骨的寒风。几小时后，他便出现在通州区乔庄营业部内，开始了紧张的卸货分拣工作。

近日，受疫情影响，北京快递业面临运力短缺、货物大量积压的问题，有关部门和企业纷纷调派京外力量赴京支援。今年4月曾支援上海的蓝文金，又成为京东首批支援北京的1000余名快递员中的一员。

“压箱底的衣服都带了，还是抵不过北京的冷。”即便有丰富的外地支援经验，营业部还配发了冬季工作服，零下10℃的低温还是给蓝文金带来挑战。然而，这几天将近一半的订单都是生鲜和药品，关系民生。小哥们顾不上调整适应，骑上配送车向寒风中驶去。

“谢谢你们！”“大冷天辛苦了！”“来屋里喝口水吧！”……除了北京的寒冷，这几天蓝文金感受最深的，是北京人的热情。

支援力量的到来，让营业部负责人闫泽中踏实了不少。“在小哥们的支援下，我们已经清理完站点所有积压订单。”

蓝文金做好了支援到底的准备，他说：“等这阵子忙完了，我和兄弟们要一起去天安门看看。”

冬日的寒风依然刺骨，但万千民众凡人善举洋溢出的真情暖意，正在这座城市里涌动升腾……