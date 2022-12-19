科学有效做好农村防疫和健康服务

日前，国务院联防联控机制综合组印发《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》，要求各地切实落实属地主体责任，统筹整合各方面资源和力量，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务工作的强大合力。

农村地区是不容忽视的关键地区，农村群众是不能忽视的关键群体。现在，城市中不少感染者已逐渐康复，街头巷尾渐渐热闹起来，许多城市正缓慢恢复元气。相形之下，在一些人口较少的农村地区，病毒目前还没有大规模传播开来，农村面临的疫情传播扩散风险正在增大。元旦春节假期即将来临，人员的大范围流动会加速疫情传播，应抓住当前时间窗口垒高农村的防疫屏障。

我国农村有5亿人口，其中老人、儿童以及有基础疾病的免疫脆弱人群占比较高，这种特殊的人口结构决定了农村天然是防疫薄弱地区。与此同时，我国农村地区医疗资源总量不足，分布不均，导致农村防疫能力相对较弱。面对这种客观现实，要想方设法补短板、强弱项，充分发挥主观能动性，利用好各种可以利用的资源，围绕保健康、防重症的目标科学筹谋，做好各项医疗救治资源准备。

前不久，国家卫生健康委有关负责人指出，短期内可通过二三级医院下派基层、招募近五年内退休医务人员以及将在其他岗位的卫生专业技术人员充实到基层医疗卫生机构来应对问题，这些都是挖潜医疗资源、做好医疗救治资源准备的务实措施。除此之外，返乡的医学院校学生，也能为防疫助一臂之力；闲置的基层文体场馆设施，经过简易改造也能成为临时诊所；还有互联网分级诊疗等科技手段，也应被纳入农村战疫当中来。

就当前而言，农村地区退烧药一药难求情况普遍，要想方设法满足农村用药需求。如果说疫情的传播具有不确定性，那做好药品特别是退烧药的供应保障，则是全面落实优化防控措施的确定性必选项。药企开足马力生产，物流开辟绿色通道，只有应急药品供应稳定，农村防疫才有稳定的基石。

岁末年终，春节将至。经过三年的抗疫，许多人对今年的返乡团圆多了一份期待。前不久，张伯礼院士也在接受采访时表示，“今年大概率是个团圆年”，这句话道出了许多人的殷殷属望。期待在全社会的共同努力下，各地能够扎实有序做好农村防疫，尽可能减少新冠病毒对老年人和有严重基础病人群健康的威胁，让返乡之路更通畅，让团圆之年更温馨！