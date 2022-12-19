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小区外墙脱落存隐患（身边事）

2022年12月19日07:56 来源：人民网－人民日报

 

　　我们是四川广安市武胜县一江山水小区居民。近几年，小区多幢住宅楼外墙陆续脱落（见图）。外墙下方，有的是消防通道，有的是人行道，居民和车辆往来频繁，脱落的外墙造成不小的安全隐患。

　　希望有关部门重视外墙脱落存在的安全隐患问题，督促小区物业及时维修。

　　四川武胜县一江山水小区居民


　　《 人民日报 》（ 2022年12月19日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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