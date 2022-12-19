扩容医疗资源，减少患者等候时间；强化分级诊疗，发挥社区医疗卫生机构、互联网医院作用；突出重点人群管理，加强农村地区健康服务；不断充实运力，保障药品和民生物资配送；做好社区工作，帮助感染者居家康复治疗……这段时间，各地各部门针对群众反映的实际问题，采取细化措施、及时加以解决，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价！”遭遇疫情以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，有效处置100多起聚集性疫情，在病毒最凶猛的阶段有效保护了人民生命安全和身体健康。近三年来，病毒频繁变异，形势不断演变。对于疫情防控，变的是不同阶段的具体防控策略，不变的是始终坚持人民至上、生命至上，把人民放在心中最高位置。

数据是最有说服力的事实：与发达国家相比，我国人均医疗资源数量、医学技术水平虽然都有一定差距，但这两年人均预期寿命稳步上升，2020年我国居民人均预期寿命达到77.93岁，较2019年上升0.63岁，2021年则提高到78.2岁。这样的成绩，是用科学有力的疫情防控政策举措护来的，也是靠全力护佑每一个生命拼来的。2020年疫情暴发之初，最精锐的力量向风暴之眼驰援，最优质的资源向决战之地汇聚；2022年3月吉林省疫情防控处于关键时期之时，10多个省份组建医疗队驰援……正因为时刻把人民放在心中最高位置，我国有效应对了五波全球性疫情的冲击。经过持之以恒的努力，我们终于等来了新冠病毒毒力、致病力的下降，迎来了疫苗接种的普及和人民群众健康意识的提升，赢得了优化防控措施的主动。新十条优化措施的出台和实施，同样是为了持续提高防控的科学精准水平，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

当前，疫情防控面临新形势新任务。要更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。这要求我们必须盯紧薄弱环节，加强对老年人、儿童、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等脆弱群体的保护。要深入排查，进一步摸清辖区内重点群体的人口基数、健康情况、新冠疫苗接种情况等，弄清楚人们担心什么、需要什么；要根据疫情形势、病情轻重、缓急程度等合理分配医疗资源，对高龄患基础疾病的老年人提供分类分级服务，将有限的医疗资源用于最需要的人群；要加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。

用心守护14亿多人民健康福祉，最大程度保护人民生命安全和身体健康，是世纪疫情面前的“中国选择”“中国行动”。把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持以人民为中心的发展思想，想人民之所想、行人民之所嘱，始终与人民想在一起、干在一起，切实解决好人民群众的急难愁盼问题，就一定能够护佑亿万人民生命安全和身体健康，取得抗击疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 06 版）