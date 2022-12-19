西安全力保障工业企业生产（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报西安12月18日电 （记者龚仕建）工人在自动化屏幕前熟练操作，机械手臂在零部件间飞速移动，焊接点位不时闪起火花……在位于陕西省西安市的陕西汽车控股集团有限公司车身厂的装焊车间，工人们正戴着口罩有条不紊地工作；在车身厂总成驾驶室生产线上，8台机器人、34台点焊机、18台二氧化碳焊机协同作业，焊接声、机器轰鸣声混合在一起，奏出冬日里火热的生产交响……“平均5分8秒下线一辆车，全力保障企业的生产需求。”陕汽控股车身厂装焊一车间大装一班班长袁军介绍。

为全力保障当前工业企业和工业园区生产生活，西安市健全完善干部服务企业长效工作机制；全市工业系统干部深入各区县、开发区和重点工业企业，扎实开展专项调研服务，将国家、地方专项政策及时送达企业，开展宣讲释疑，全力协调解决企业困难问题，指导园区和企业落实好日前国务院联防联控机制综合组发布的《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，力促大型企业满产超产、中小企业达产稳产。

“从11月中旬起，西安市工业系统已陆续派出150余名专项督导服务人员，对全市17个县域工业集中区和大型骨干企业开展一对一服务，保障疫情防控政策落实到位、生产不受影响。”西安市工业和信息化局相关负责人表示，“通过指导重点企业和重点产业链链主企业根据当前疫情防控形势要求，进一步优化疫情应急防控预案，确保企业稳定运行。”

与此同时，西安大力实施龙头企业倍增计划，支持链主企业加快补链、强链、延链。推动中小企业成长工程，支持本地中小企业为龙头企业配套，促进龙头企业与上下游配套企业协调发展。截至今年11月，新增专精特新“小巨人”企业39户、“专精特新”中小企业124户，新增规模以上工业企业168户。

据西安市工业和信息化局相关负责人介绍，今年1—10月，西安市规模以上工业总产值同比增长22.6%、规上工业增加值同比增长13.5%，增速为5年来同期最高。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 06 版）