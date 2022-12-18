新华述评：中国有效处置100多起聚集性疫情的宝贵启示——三年抗疫实践系列述评之二

新华社北京12月17日电 题：中国有效处置100多起聚集性疫情的宝贵启示——三年抗疫实践系列述评之二

新华社记者

在一场场艰苦卓绝的战“疫”中，我国有效处置100多起聚集性疫情。三年来，我国以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性。病毒致病力在减弱，普及疫苗接种，研发对症药物，积累防控经验……为进一步优化完善防控措施创造了条件。

处在抗疫新的阶段，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控一系列重要指示精神，坚持人民生命至上、人民利益至上，运用好我国抗击疫情的制胜法宝，我们就一定能够确保防控措施调整转段平稳有序，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

以科学稳健的防控策略筑起坚强的防波堤

当前，老年人是感染新冠病毒后引发重症的高危人群。北京地坛医院针对高危人群单独设立救治病区，组建重症专业医护团队予以全力救治；高龄患者多合并有心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肝脏肾脏等疾病，医院增加心内科、内分泌科等专科医护人员进行专项诊治。

“医院对患者坚持分类救治，坚持每日多学科会诊机制和市级专家重症筛查机制，制定‘一人群一策略’，通过系统评估患者病情变化，及时发现重症倾向，对出现的危险因素提早干预，第一时间启动重症监护和救治。”首都医科大学附属北京地坛医院院长金荣华说。

过去三年我们一直在与病毒赛跑，为高危人群赢得时间窗口。

2020年，疫情发生之初的武汉，缺床位、缺医护、缺设备……重压如山。在这场生命大救援中，4万多名医务人员毅然奔赴前线，不放弃每一个患者，总体治愈率达到94%。

之后病毒开始快速变异。阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔……传染性越来越强，毒性并未减弱，反而更善于躲避人体免疫系统的追踪。2021年，全球经受了数波疫情冲击，多国反复经历“放开—封控”的循环，并为此付出至少数百万人的生命代价。

而在我国，由于迅速采取精准措施，以科学稳健的防控策略筑起坚强的防波堤，抵御了一波波全球疫情大流行的冲击，极大减少了重症和病亡人数。全国绝大多数地区的经济社会发展也稳步向前。

进入2022年，奥密克戎席卷全球。我国一边防控一边研究，持续提升诊疗救治能力，加速推进疫苗接种，不断研判疫情走势……从来不曾“坐等”新冠病毒致病力的自然减弱，我们始终把抗疫的战略主动权握在手中。

在病毒最凶猛的阶段，我国有效保护14亿多人民的生命安全和身体健康，新冠发病、重症和死亡比例均处于全球最低水平。

我国人均预期寿命稳步上升，2020年达到77.93岁，2021年提高到78.2岁；2020年我国是全球率先实现经济正增长的主要经济体，2021年经济规模突破110万亿元，两年平均增长5.1%……一组组数据，为历史留下最有说服力的证明。

因时因势优化调整防控举措，在统筹中不断找准平衡点

11月17日，苏州组织百名外贸企业人员赴日本招商引资；12月3日，浙江省启动“千团万企拓市场抢订单行动”，首站目的地为法国和德国……

11月以来，二十条优化措施、防控“新十条”陆续出台，各项优化调整防控举措加快落地见效。

稳中求进，在统筹疫情防控和经济社会发展中不断找准合适的平衡点，是近三年来中国应对疫情大考的实践经验。

2020年至2022年，我国疫情防控经历了突发疫情应急围堵、常态化疫情防控探索、全方位综合防控等不同阶段。走小步不停步，始终因时因势优化调整防控措施——

根据疫情变化，先后印发九版防控方案和诊疗方案，每一次优化调整，都经过反复研判、科学论证，经受住了实践的检验。

加快推进发热门诊建设、加大重点药物市场供给，保障群众就医用药需求；调整完善疫苗接种策略，开展第二剂次加强免疫接种……在不同阶段、不同层面，疫情防控举措持续优化。

防疫和发展，平衡天平两端，考验治理能力。我国一手抓精准防疫，一手抓经济发展，保障民生期盼——

“战疫情”不误“保春耕”。疫情发生以来的三个春天里，田野里始终紧锣密鼓开展生产综合服务保障，确保粮食生产安全。

“精准防”确保“不断链”。三年来，各地在筑牢疫情防控线的同时，及时出台政策为企业减负纾困，畅通产业链，稳住基本盘。抗疫全力以赴，生产高效运行，研发有条不紊。

如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，实现“十四五”良好开局……三年来，我国在防与放之间不断找到平衡点，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

加快建设全国统一大市场；为个体工商户减税降费超万亿元；“东数西算”等一批标志性重大工程为高质量发展积势蓄能……我国以科学之策应对非常之难，不断落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。

始终向科学要方法要答案，提升应对风险的系统能力

12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线。

自2020年3月上线以来，“通信行程卡”累计提供查询服务超890亿次，最高单日查询量近4亿次，每天处理海量数据，为流调人员及时定位病毒传播链提供坚强助力，也在疫情严重时期为亿万人的出行安全添一份保障。

“坚持向科学要答案、要方法”“科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器”“中西医结合、中西药并用”……三年来，中国始终强调科学防治、精准施策，在抗疫实践中提升应对风险挑战的系统能力。

病毒不断变化，防护网也在不断完善。关键部署，彰显战略长远眼光。

加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性；启动全球最大规模疫苗接种……最新数据显示，我国全人群新冠疫苗完全接种率超过90%。

推进改革完善疾病预防控制体系，建立平战结合的重大疫情防控救治体系，统筹常态化精准防控和应急处置……我国在抗疫实践中既重视补安全短板，又着眼长远织牢防护网。

在与新冠病毒的较量中，我国主动识变应变，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。近三年来，全国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。

2022年11月底，国务院联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60岁至79岁人群接种率。

新冠重点人群健康服务工作方案、新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案、新冠病毒抗原检测应用方案、新冠病毒感染者居家治疗指南、加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案……优化防控的多项配套措施密集出台，就是要最大程度保护人民生命安全和身体健康，让防控措施调整转段更加平稳有序。

最艰难的时刻，我们已经挺过来了！坚定信心、同舟共济，我们一定能尽快平稳跨过转段期，迎来生产生活全面恢复。