国家卫健委：医疗机构可通过互联网医疗等方式 为居家人员提供康复指导

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，进一步优化措施明确，建立社区与专门医疗机构对接机制。这个对接机制具体是指什么？如何保障老人、慢性病患者能够得到有效便利的医疗服务？

对此，国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明介绍，国家卫生健康委按照“健康监测、分类管理、上下联动、有效救治”原则，科学统筹区域医疗资源，提高医疗服务效率和连续性。在深化医改过程中，过去多年，国家卫生健康委一直在积极推动城市医联体、县域医共体，加强医疗资源的上下沟通协调互动，已行之多年，比较有效。在三级医疗服务体系中，上下转诊通道是畅通的。所以，对接机制实际上是在过去已经建立起来了。

高光明表示，“新十条”实施后，轻症、无症状和基础性疾病比较稳定的患者，还是建议在家进行隔离，进行居家治疗。医疗机构可以通过远程指导、互联网医疗等线上加线下相结合的方式，为居家人员提供康复指导支持和心理支持。

对于重症和有重症高风险因素的患者，可以到定点医院进行救治。如果基础疾病比较严重，需要到综合和专科医院进行治疗，可以与身边的社区卫生服务机构进行对接联系，由他们帮助转诊。情况比较紧急的时候，也可以直接去相关医疗机构就诊。