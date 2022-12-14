国家卫生健康委：症状加重患者可转至医疗卫生机构发热门诊

人民网北京12月14日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，“新十条”实施之后，多数新冠病毒感染者居家治疗，这是否意味着从检测到判断是否属于高危人群，再到选择如何治疗，全程都由民众自己来完成？

对此，国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明表示，12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。同日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒感染者居家治疗指南》。

高光明强调，《新冠病毒感染者居家治疗指南》主要要求按照分级分类救治策略，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻症病例，一般可以采取居家隔离、居家治疗的办法，选择适宜的药物进行治疗。对于症状加重的患者，根据实际情况可以通过自驾车或者呼叫120救护车等方式，转至相关的医疗卫生机构发热门诊，进行及时就诊。

高光明还强调，《新冠病毒感染者居家治疗指南》明确提出，基层医疗卫生机构要建立24小时值班制度，及时回复广大居民的询问和咨询。同时，所在社区（村）要安排好核酸检测以及环境卫生等方面的工作。同时，国家卫生健康委将进一步加强推进工作，也欢迎大家随时提出改进意见。