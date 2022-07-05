“十四五”如何提高群众健康水平？国家卫健委解读

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍健康中国行动实施以来进展与成效。

为全面推进健康中国建设，5月20日，国务院办公厅公布《“十四五”国民健康规划》。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，《“十四五”国民健康规划》是“十四五”期间健康领域改革发展的国家级的专项规划，也是卫生健康领域的总体规划。突出体现了要落实《“健康中国2030”规划纲要》和《关于实施健康中国行动的意见》中提出的相关要求。通俗地讲，这个规划就是“十四五”期间推进健康中国建设的系统谋划和总体布局。

毛群安介绍，《“十四五”国民健康规划》围绕“共建共享、全民健康”的战略主题，对“十四五”期间落实健康中国建设作出了相关的部署。一是强调要普及健康知识。着力加强健康促进与教育，深入开展健康知识宣传普及，深化学校健康教育改革，提升居民的健康素养水平。

二是要参与健康行动。全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”等专项行动，开展全民健身运动，强化控烟，减少酗酒等等。

三是要提供健康服务。突出健康优先发展制度体系建设、优质医疗资源扩容和区域均衡布局、构建强大的公共卫生体系、面向人民生命健康加快科技创新。

“希望通过强化跨部门的协作，鼓励和引导单位、社区、家庭、居民个人行动起来，对主要的健康问题及影响因素采取有效的干预措施，形成政府积极主导、社会广泛参与、个人自主自律的良好局面，持续提高广大人民群众的健康水平。”毛群安说。