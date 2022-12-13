北京朝阳互联网诊疗平台投入使用 超20家社区卫生服务中心已入驻

中新网北京12月12日电 (徐婧)当前，北京市疫情快速扩散蔓延的趋势仍然存在。北京市朝阳区委常委、统战部部长李国红在12日的疫情防控工作新闻发布会上介绍，该区加强分级诊疗、分类救治，同时强化互联网诊疗渠道。开通了线上诊疗咨询和线下极简取药服务。朝阳区互联网诊疗平台已投入使用，截至目前，已有超20家社区卫生服务中心入驻，将为辖区居民朋友们提供便捷的就医购药服务。

朝阳区互联网诊疗平台已投用

李国红表示，朝阳区认真贯彻有关防控措施，快速梳理完善日常医疗服务流程，早谋划、早到位，加强分级诊疗、分类救治，同时强化互联网诊疗渠道，办好百姓家门口的医院，最大限度为市民提供更及时的医疗服务。

该区开通了线上诊疗咨询和线下极简取药服务，做好民众居家医疗便利服务。朝阳区互联网诊疗平台已投入使用，截至目前，已有超20家社区卫生服务中心入驻，将为辖区居民朋友们提供便捷的就医购药服务。市民可通过关注“北京市朝阳区互联网诊疗平台”微信公众号，进入平台获取相应服务。

同时，朝阳区垂杨柳医院启用了“云诊疗”服务。此外，首都医科大学附属北京朝阳医院、首都儿研所等辖区内三级医院通过医院APP、京医通等形式，为居民提供线上诊疗服务。该区还发挥党建协调委员会及其各专委会、业委会(物管会)、社会组织等各方作用，组织辖区单位、在职党员、退休党员、医生、律师等，开展心理疏导、专业解答等邻里互助志愿服务活动。

最大限度满足患者就医需求

李国红介绍，朝阳区开设200家医疗机构发热门诊，保障民众外出就医需求。该区辖区内二级、三级医院确保发热门诊全部开诊，并保持24小时开诊，辖区内一级医院、诊所、门诊部及社区卫生服务中心应设尽设、应开尽开发热诊室。其中全区61家二级以上医院开放发热门诊；91家一级及以下医疗机构开放发热门诊(诊室)；48家社区卫生服务中心开放发热诊室，最大限度满足患者就医需求。此外，该区在北京朝阳微信公众号和北京朝阳客户端等官方平台及时发布朝阳区发热门诊和定点收治医院信息，她提示居民多关注、了解和沟通。

她表示，朝阳区全力加强危急重症患者救治。依托社区，完成辖区定期透析，放化疗，孕产妇，新生儿，精神疾病患者，失能人员等重点人群摸排，建立了重点人员管理台账，为特殊群体服务保障打下坚定基础；要求各级医院无条件接收发热门诊患者，对发热门诊排队过长的情况，及时补充诊室和医护人员进行诊疗；紧紧依托紧密型医联体，充分发挥4家医联体牵头医院(朝阳医院、中日友好医院、安贞医院、垂杨柳医院)作用，加强“双向转诊”，医联体医院向基层医疗机构开放至少30%的预约号源，优先接诊基层转诊的急危重症等患者。她呼吁居民，如略感不适，不一定需前往医院或拨打120急救电话，把资源留给更需要的人。

现有部分方舱医院将升级亚定点医院

李国红介绍，针对居民购买药品的需求，朝阳区区内企业加大采购力度。同时，该区将全区668家药店全部纳入监测系统，及时了解药品储备情况，督促做好“四类药品”的采购和储备，保障居民尤其是老年人、有基础性疾病患者等特殊人群的基本购药需求。与668家药店签署《药品经营者保供稳价承诺书》，并加大监督检查力度，要求各药店不得随意关停，严格按规定明码标价，确保药品质量安全。近日，该区对区内药店的违法行为进行了查处，并向社会进行通报。

下一步，朝阳区将加强亚定点医院建设，将现有部分方舱医院升级亚定点医院，进一步扩充床位。同时，也对重症ICU等进行配置测算。她呼吁居民继续强化“健康第一责任人”的意识，做好常态化防护，戴口罩、勤通风、勤洗手。同时表示，朝阳区将持续优化防疫措施，持续提升医疗能力，持续保障药品供应。(完)