国家中医药局中医疫病专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强，在新冠病毒感染者居家治疗过程中，如何用好中医药？国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会12月10日晚发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，介绍了新冠病毒感染者如何运用中医药方法居家治疗及康复。

治疗方案分别针对成人和儿童给出治疗和用药指导。例如，成人治疗方案提出，症见发热、恶风寒、肌肉酸痛、咽干咽痛、乏力、或鼻塞流涕、或咳嗽者，宜服用具有疏风解表功效的中成药；症见咳嗽明显者，宜服用具有宣肺止咳功效的中成药。

儿童治疗方案针对六类情况分别给出具体用药指导，并提示：考虑儿童体质特殊，病情变化迅速，宜在医生指导下服用，出现病情变化的，需及时就医。

治疗方案还提示：特殊人群如婴幼儿、哺乳期妇女、孕妇、老年人以及合并基础疾病人群建议在医生指导下服用。治疗方案所述中成药选择其中一种，按照说明书剂量服用，一般3至5天或症状消失即停止用药，如症状无缓解或加重，要及时到正规医疗机构就诊。

指引还介绍了代茶饮和中成药等药物干预方法，以及功法锻炼、穴位按摩、注重饮食起居等方面的中医非药物疗法干预方法，并从中成药康复和中医非药物疗法康复两方面作出康复指导，根据患者不同情况推荐了部分中成药，以及艾灸疗法、经穴推拿、耳穴压豆等中医非药物疗法。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，临床实践证明，中医药及中西医结合救治效果显著，特别是能够显著改善新冠病毒感染者发热、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症状，在缩短核酸转阴时间等方面具有优势。