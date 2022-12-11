做好中西医结合医疗服务保障（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月10日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制日前召开新闻发布会，介绍中西医结合医疗服务保障有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，十条优化措施出台后，相关部门又陆续作出工作部署，强调优化就医流程，发挥医联体作用，也对发热患者就诊、居家隔离治疗，以及老年人、孕产妇和儿童健康服务等提出了明确要求。要加强发热门诊设置，鼓励医疗机构开展互联网线上咨询诊疗；开展好健康监测，对重点人群实施分级分类管理；坚持中西医结合、中西药并用，为群众做好医疗服务保障。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉说，目前已指导各地加强医疗资源的准备和建设，包括进一步做好发热门诊的建设、加强定点医院医疗资源的准备、二级医院重症资源的准备、三级医疗机构重症资源的扩容和改造等。

目前，全国的重症医学床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近10张/10万人的水平。重症医学的医师总数是8.05万人，可转换ICU储备医师10.6万人，重症专业的护士是22万人，另有可转换ICU护士是17.77万人。

焦雅辉表示，要以地市为单位，按照城市的人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。在方舱医院的基础上，使其具备一定的治疗功能，要按照其床位10%的比例来改造监护床位。此外，要求三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例。对于各个专科ICU，要按照综合ICU的标准来进行扩容改造和建设。再按照床位总数4%的比例改造可转换ICU床位，需要的时候，可以在24小时内迅速转换成重症ICU的资源，保证综合ICU和可转换ICU能够达到医院床位总数的8%。按照现在床医比和床护比，再额外扩充20%到30%的医疗力量作为重症力量的补充。“所有这些扩容和改造工作，要求各地务必在12月底之前完成。”

发布会上，焦雅辉强调：“所有的医疗机构，都要接诊核酸阳性患者。所有的医疗机构根据病情、根据患者的主诉来收治，患者也根据病情的需要来选择就诊医疗机构。”

“临床实践证明，中医药及中西医结合救治的效果是显著的，特别是能够显著改善新冠肺炎患者发热、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症状，在缩短核酸转阴时间等方面具有很好的优势。”北京中医医院院长刘清泉介绍。

北京朝阳医院副院长童朝晖表示，无症状感染者不需要治疗，轻型感染者有一些轻微症状，比如轻微咳嗽、中低热或者嗓子不舒服，可以对症处理。如果高热38.5摄氏度以上，可以用退烧药或者清热解毒的中成药。出现高热不退，呼吸频率加快、胸闷气短等症状时，应及时到定点医院接受治疗。

老年人是新冠病毒的高风险人群。焦雅辉说，构建网格化布局，并对老年人进行分级健康监测。老年人一旦出现病情的变化，不要求逐级转诊，而是通过三级医院开通的绿色通道，直接到医疗水平高的医院接受相应的诊疗服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 02 版）

点击图片或扫码查看手册

相关报道：

做好新冠重点人群健康服务（国务院联防联控机制发布会）