新华社北京12月9日电 题：“阳”了怎么办？居家治疗如何用药？——权威专家解答防疫热点问题

新华社记者

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。若通过核酸检测、抗原检测发现自己感染了新冠病毒，“阳”了怎么办？居家治疗期间如何科学合理用药？结合国务院联防联控机制综合组最新公布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》等指导性文件，记者采访了北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强、北京协和医院感染内科主任李太生，就公众关心的问题做出专业解答。

1．问：通过核酸检测、抗原检测发现自己感染了新冠病毒，“阳”了怎么办？

答：目前奥密克戎病毒致病力下降，感染后大部分表现为无症状或轻型，重症病例非常少，大部分新冠病毒感染者都可以居家监测治疗。居家监测和治疗是为了更精准有效地分层救治，一方面尽量避免新冠病毒进一步传播，一方面保障有限的医疗资源用于危重患者的治疗。

《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》显示，抗原检测阳性的新冠病毒感染者，及时按照四项分级原则进行管理和转诊：

一是无症状感染者、轻型病例，采取居家隔离或居家自我照护；二是普通型病例、高龄合并严重基础疾病（心脏病、肿瘤等）但病情稳定的无症状感染者和轻型病例，转诊至医联体对应的亚定点医院治疗；三是以新冠肺炎为主要表现的重型、危重型病例和需要进行血液透析的病例，转诊至医联体对应的定点医院集中治疗；四是以基础疾病为主的重型、危重型病例，以及基础疾病超出基层医疗卫生机构、亚定点医院医疗救治能力的，转诊至医联体牵头医院治疗，牵头医院一般为三级医院。

方案还明确，医疗机构要严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由推诿或拒绝新冠病毒感染者就诊。

2．问：感染者居家治疗期间该怎么做？如何科学合理用药？

答：如果感染新冠病毒后出现发热、咳嗽等症状，可以对症用药，但是无须囤药或大量购买药物。

尤其需要注意的是，很多镇痛药虽然药名不同，但成分相同，不能混合服用。如果用多了、吃多了，可能造成不良反应。有基础病的人群，要保障基础病用药不断药，病情稳定时，无须改变正在使用的基础病治疗药物剂量。同时，不能滥用抗菌药物，要在医生指导下使用。

假如用药后症状没有好转，并出现呼吸困难和气短、原有基础病加重、持续3天以上发烧超过38.5℃等情况，应及时联系社区医生。若病情加重，可直接联系120及时到医院进行诊治。

《新冠病毒感染者居家治疗指南》显示，在科学合理用药进行对症治疗之余，居家治疗期间还要做好健康监测，控制外出，做好个人防护，按相关防疫要求进行抗原自测和结果上报。在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家庭相对独立的房间居住，使用单独卫生间。家庭应当配备感染者专用体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶，做好感染防控。