国家卫健委：12月7日新增新冠肺炎本土确诊病例4031例、无症状感染者17134例

12月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4079例。其中境外输入病例48例（广东14例，上海9例，北京8例，湖北6例，四川5例，福建2例，内蒙古1例，辽宁1例，陕西1例，甘肃1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在广东）；本土病例4031例（广东1437例，北京1168例，贵州212例，河南161例，重庆155例，四川139例，福建126例，黑龙江94例，浙江89例，海南89例，云南56例，内蒙古51例，山东50例，江苏41例，上海39例，辽宁34例，陕西27例，山西18例，湖北12例，青海10例，安徽8例，湖南7例，新疆4例，宁夏2例，江西1例，西藏1例），含368例由无症状感染者转为确诊病例（广东186例，重庆31例，浙江28例，四川26例，福建22例，黑龙江17例，北京14例，河南12例，青海10例，山东7例，山西2例，内蒙古2例，江苏2例，安徽2例，云南2例，湖南1例，海南1例，贵州1例，陕西1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3767例，其中境外输入病例95例，本土病例3672例（广东1428例，北京501例，重庆299例，河南228例，山西213例，四川186例，新疆176例，黑龙江173例，浙江66例，山东63例，内蒙古62例，辽宁39例，福建39例，云南28例，上海24例，陕西22例，河北19例，安徽17例，贵州17例，湖北14例，江苏13例，青海9例，吉林8例，广西7例，湖南6例，西藏6例，海南4例，天津2例，江西2例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者306770人，重症病例较前一日增加10例。

境外输入现有确诊病例542例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27996例，累计治愈出院病例27454例，无死亡病例。

截至12月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例43266例*（其中重症病例138例），累计治愈出院病例305516例**，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例354017例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者14652740人，尚在医学观察的密切接触者1711455人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17360例，其中境外输入226例，本土17134例（重庆3006例，广东2713例，北京2194例，山西1109例，黑龙江869例，陕西848例，四川591例，福建474例，贵州474例，山东425例，云南391例，天津365例，江苏338例，上海327例，湖北299例，河南269例，辽宁255例，新疆228例，浙江218例，宁夏217例，海南202例，吉林194例，广西194例，青海169例，安徽159例，河北149例，内蒙古149例，湖南129例，甘肃112例，江西43例，西藏19例，兵团5例）。

当日解除医学观察的无症状感染者31455例，其中境外输入191例，本土31264例（广东7133例，重庆6804例，北京2218例，山西2166例，四川1347例，黑龙江1340例，新疆1051例，河南1047例，吉林979例，甘肃932例，青海908例，山东657例，湖北556例，江苏496例，宁夏433例，天津397例，广西382例，内蒙古373例，陕西348例，辽宁325例，河北265例，上海221例，安徽211例，云南187例，湖南185例，江西106例，浙江82例，贵州62例，福建30例，海南8例，兵团8例，西藏7例）；当日转为确诊病例370例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者342162例（境外输入1770例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8881303例。其中，香港特别行政区468264例（出院101251例，死亡10864例），澳门特别行政区839例（出院791例，死亡6例），台湾地区8412200例（出院13742例，死亡14548例）。

备注：*广东核减1例；**广东核增1例