新冠抗原自测试剂使用小贴士：因需适量购买 合规储存

人民网北京4月7日电 （记者孙红丽）今年3月，国务院联防联控机制综合组研究决定，推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。

根据《新冠病毒抗原检测应用方案》，抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查，有利于提高“早发现”能力。社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。截至4月2日，国家药监局已批准24个新冠病毒抗原检测试剂产品。

自测用新冠病毒抗原检测试剂如何购买？怎么用？

近日，济南市市场监管局印发《自测用新冠病毒抗原检测试剂购买和使用提示》，要求全市新冠病毒抗原检测试剂经营企业和零售药店在醒目位置张贴，指导消费者因需适量购买、合规储存、规范自测、结果处置和废弃物处理。

其中，济南市场监管部门提示，新冠病毒抗原检测试剂是国家按三类医疗器械管理且存在有效期和保管存储要求的产品，不是普通商品，建议居民因需和适量购买。

另外，按照产品标签和说明书的标示要求存储；认真阅读说明书，按照规定的要求和流程规范操作；抗原检测阳性的，不论是否有呼吸道、发热等症状，居民应当立即向所在社区（村镇）或者当地疾控部门报告；抗原检测阳性的，使用后的采样拭子、采样管、检测卡等入密封袋，在人员转运时一并交由医疗机构按照医疗废弃物处理；抗原检测阴性的，作为一般垃圾处理。