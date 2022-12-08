本报北京12月7日电 （记者朱竞若、贺勇）“对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地‘三天三检’。” 为贯彻落实国务院联防联控机制综合组下发的十条新规，12月7日，北京市发布十条优化疫情防控工作措施（“京十条”），进一步提高疫情防控的科学性和精准性，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求。

“京十条”明确，轻症和无症状感染者可居家隔离康复，如何有效支持居家隔离感染者的自我医疗，保障居民健康安全？在今晚的新闻发布会上，北京市卫生健康委员会党委书记钟东波介绍，北京推出优化基层医疗卫生服务四项举措，为居家隔离者做好服务。

一是为居家隔离人员提供康复指导。基层医疗卫生机构通过“互联网+医疗”等多种线上线下相结合方式，对居家康复人员进行巡查指导和健康监测，必要时通过三级医院的远程医疗方式进行会诊指导；对于居家人员急需的新冠疾病防治知识、居家康复、药物使用方面进行科普宣传，指导居民进行抗原自测；针对居民日常用药需求，提供必要的代购药和送药服务。二是为居家隔离人员提供转诊服务。如果阳性感染者出现病情加重，基层医务人员在做好科学防护下，可开展上门巡诊，评估感染者健康情况并及时处置。如阳性感染者出现需要外出诊治的疾病时，根据患者病情及意愿，做好联系对接，通过自驾车、120急救车或志愿车队等方式，及时转至医院进行治疗。三是为居民提供就近购药就医服务。四是充实基层医疗服务力量。

“希望广大市民朋友继续理解、支持和配合首都防疫政策，坚持良好的个人卫生习惯，做好自身健康的第一责任人。”钟东波表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 08 版）