国务院联防联控机制：优化就医流程 门诊划分核酸阳性、阴性诊疗区

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）为指导医疗机构进一步优化就医流程，满足人民群众就医需求，最大限度减少医院交叉感染，国务院联防联控机制综合组今日公布了《关于进一步优化就医流程做好当前医疗服务工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，各医疗机构要继续做好门诊预检分诊工作，通过预约诊疗平台、现场出示等多种方式，查看就诊患者48小时核酸检测结果。门诊区域要划分出核酸阳性诊疗区和核酸阴性诊疗区，分别接诊相应患者。对于急诊就诊患者不得以没有48小时核酸结果为由影响救治。有48小时核酸检测结果的，直接进入急诊诊疗区域，无48小时核酸检测结果的，在急诊缓冲区域接诊，同时查抗原和核酸。

对出现发热、呼吸道症状等患者，引导至发热门诊就诊，进行抗原或者核酸检测并开展相应诊疗服务。医疗机构应当按照要求加强发热门诊的管理，通过扩充区域、增加诊间、充实医疗力量等，进一步增强发热门诊服务能力。未经卫生健康部门同意，医疗机构不得擅自关闭发热门诊。

在住院患者收治流程方面，《通知》明确，医疗机构要对入院患者进行核酸检测，入院后根据需要进行抗原或者核酸检测。要重点关注65岁以上合并严重基础疾病（肿瘤、呼吸系统疾病、心脑血管疾病、慢性肾功能衰竭、自身免疫缺陷疾病等）且未完成新冠病毒疫苗全程免疫的患者，加强监测，一旦发现核酸阳性，要及时关注病情变化，加强医疗救治。

医疗机构要安排相对独立的区域（院区、楼栋、病区或病室）收治核酸阳性患者，医护人员相对固定。对住院患者仍然严格执行不探视，非必要不陪护，确需陪护的固定陪护人员，陪护期间严格防护、严禁外出。急诊留观病房患者按照住院患者管理。

《通知》还要求关心关爱医务人员。医疗机构的所有医务人员均严格规范执行感染防控措施，正确选用和佩戴医用防护口罩。医疗机构根据工作需要，组织对本机构医务人员进行抗原或核酸检测。对于出现发热、呼吸道症状等医务人员可以先进行抗原检测，根据医务人员健康状况和检测结果等，安排进入相应诊疗区域工作或者居家健康监测。