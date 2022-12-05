路口加装护栏 消除安全隐患（身边事·反馈）

8月1日本报读者来信版身边事栏目刊登的《路口没有红绿灯 存在安全隐患》，反映陕西西安市灞桥区华清东路附近路口没有安装红绿灯，机动车、行人混杂通行，存在安全隐患。西安市公安交警部门看到报道后表示，将会同相关单位做好新建道路交通安全设施配建工作，对标线不清、标志缺失的路段积极开展维护工作。

日前，记者来到华清东路附近路口，看到道路中央新设了隔离栏。西安交警港浐大队交通管理科副科长孟院介绍，该路口向西100米便是过街天桥，且100米内的另一交叉路口设置了红绿灯。比照国家相关标准，该处路口不具备建设交通信号灯的条件。“为排除路口安全隐患，已对该路段交通进行了重新规划，去除华清东路十里铺十字路口东100米处人行横道和停车线，增加中央隔离栏，禁止行人、非机动车穿行。”孟院说。

依据西安公安交警部门的统计数据，截至2022年第三季度末，西安市主城区内共有交通信号灯2339处，较2019年底统计的1341处，增长74%，这些增加的交通信号灯主要为新改建道路同步配建。今年以来，西安公安交警针对人车流量较大且没有道路改造计划的路口，新增交通信号灯27处，并同步在152处人行横道上补装了人行横道提醒、确认标志，进一步提高了人行横道警示性、安全性。

西安市公安局交警支队秩序处处长董国亮介绍，针对辖区内交通节点、堵点和交通组织不合理不优化的情况，他们严格依据《道路交通信号灯设置与安装规范》《道路交通标志和标线》等国家标准开展整改工作，重点对主干路路口交通面积过大、非机动车通行权不明确、行人过街设施不足、交通延误较大等问题，多层面开展拥堵点段交通整治。今年已在全市完成治理交通堵点、事故多发点或优化提升交通节点76处。“下一步将利用西安交警大数据平台和互联网地图平台等智能交通手段，调取、汇总、分析全市交通运行数据，会商研究解决措施、规范完善交通安全设施，以保障行人及车辆的安全有序通行。”董国亮说。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 07 版）